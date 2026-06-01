حجت الاسلام صمدی: غدیر تداوم مسیر ولایت و محور وحدت امت اسلامی است

حجت‌الاسلام صادق صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: واقعه غدیر بزرگ‌ترین اعلام رسمی ولایت و امامت در تاریخ اسلام است و پیام غدیر امروز نیز برای جامعه اسلامی زنده، راهگشا و وحدت‌آفرین است.

وی با بیان اینکه غدیر فقط یک رویداد تاریخی نیست، افزود: پیامبر اکرم(ص) در غدیر خم مسیر هدایت امت را برای همیشه روشن کردند و امروز نیز تمسک به فرهنگ ولایت، عامل اقتدار، بصیرت و انسجام جامعه اسلامی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی مشگین‌شهر با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای دهه ولایت تصریح کرد: جشن‌های مردمی، محافل قرآنی، اطعام علوی، کاروان‌های شادی، مسابقات فرهنگی و برنامه‌های ویژه نوجوانان و جوانان در سطح شهرستان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: تلاش شده است برنامه‌های عید غدیر با محوریت مردم، مساجد، هیئت‌های مذهبی و گروه‌های فرهنگی اجرا شود تا فضای شهر رنگ و بوی علوی به خود بگیرد و نسل جوان بیش از گذشته با معارف اهل بیت(ع) آشنا شود.

حجت‌الاسلام صمدی غدیر را عید ولایت، عدالت و تکمیل دین دانست و گفت: امروز جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترویج فرهنگ ولایت‌مداری، وحدت، اخلاق و خدمت‌رسانی برگرفته از سیره امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) است.

وی ادامه داد: در شب عید سعید غدیر خم نیز تجمع بزرگ مردمی در میدان آزادی مشگین‌شهر برگزار می‌شود که این مراسم با سخنرانی حجت‌الاسلام رضا باوقار، امام جمعه فاضل و دانشمند مشگین‌شهر همراه خواهد بود و برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی نیز برای این اجتماع مردمی تدارک دیده شده است.

رئیس تبلیغات اسلامی مشگین‌شهر در پایان از مردم، هیئت‌های مذهبی و فعالان فرهنگی خواست با حضور پرشور در برنامه‌های دهه ولایت، جلوه‌ای باشکوه از عشق و ارادت به اهل بیت(ع) و فرهنگ غدیر به نمایش بگذارند.