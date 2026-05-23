دومین جایزه تعالی صنعت کاشی و سرامیک به ایستگاه آخر رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نسرین احمدی در اختتامیه دومین دوره جایزه تعالی سازمانی در صنعت کاشی و سرامیک با بیان اینکه جایزه تعالی نمادی از خلاقیت دانش فنی نوآوری تلاش ایرانیان است اظهار کرد: جایزه تعالی در صنعت کاشی و سرامیک از آغاز شکل گیری تاکنون تنها یک رویداد با تلاشی هدفمند برای فرهنگ تعالی و حرکت به سوی رشد است.

وی ادامه داد: در سال گذشته محدودیت ها و فشارهای متعددی بر بنگاه‌های اقتصادی کشور وارد شد، اما آنچه باعث شد این جایزه به راه خود ادامه دهد، پایداری در اهداف، کیفیت و اعتماد در ارکان بود.

رئیس کمیته اجرایی جایزه تعالی صنعت کاشی و سرامیک با تاکید براینکه یکی از مهم ترین دستاوردهای جایزه تعالی، دستاورد توجه ویژه به پایداری در معنای واقعی بود، ادامه داد: مسیر تعالی و پایداری و پیشرفت از دیگر اهداف جایزه تعالی است و امید است بیش از پیش در صنعت کاشی سرامیک پایدار بماند.

احمدی گفت: جایزه تعالی صنعت کاشی و سرامیک برای دومین بار در ایران با محوریت توسعه پایدار این صنعت، پیشتازی کسب و کار و خلق ارزش متوازن برای ذی نفعان و با هدف توسعه متوازن صنعت و کمک به شرکت‌های فعال برای طی کردن مسیر رشد و تعالی راه‌اندازی شده است.