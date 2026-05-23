به گزارش خبرگزاری مهر، طرح جدید حفظ تخصصی یکساله قرآن کریم از سوی مدرسه شبانهروزی حفظ و تفسیر بیتالاحزان حضرت زهرا(س) شعبه لواسان آغاز شد.
هدف از طرح جدید حفظ تخصصی یکساله شبانهروزی قرآن کریم که بیتالاحزان حضرت زهرا(س) شعبه لواسان آن را برگزار میکند، تربیت حافظان کل از میان پسران علاقهمند ۱۴ تا ۲۲ ساله است.
مجتبی علیرضالو مسئول این مرکز در این باره گفت: این طرح نهتنها بر حفظ کلام وحی بلکه بر تحول رفتاری و اعتقادی دانشآموزان نیز تمرکز دارد و برنامههای آن، کلاسهای تفسیر، اخلاق و فعالیتهای ورزشی و تفریحی را نیز شامل میشود.
وی ادامه داد: در قالب این طرح، به برگزاری منظمِ اردوهای دروناستانی و بروناستانی به منظور افزایش نشاط قرآنآموزان مجموعه توجهی جدی شده و دانشآموزان میتوانند همزمان با حفظِ قرآن، مقطع تحصیلی رسمی خود را بدون شرکت در کلاسهای مدرسه، با موفقیت و نمراتِ عالی پشت سر بگذارند.
علیرضالو تأکید کرد: این مرکز برای شناسایی دقیق استعدادها، ابتدا دوره آزمایشی در تابستان برگزار میکند و در صورت موفقیت، راه ورود به دوره اصلی از اواخر تابستان فراهم خواهد شد و لذا ثبتنام برای این طرح تا پایان خرداد و از طریق سایت hefz۱۱۴.com امکانپذیر است.علاقهمندان به منظور دریافت اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره ۰۹۹۳۹۰۹۶۴۴۳ تماس حاصل کنند.
