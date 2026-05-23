سالروز آزادسازی خرمشهر درسی ماندگار از مقاومت است

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد حفظ‌ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، بیانیه‌ای به مناسبت سوم خرداد سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر صادر کرده است.

در این بیانیه آمده است؛

سالروز آزادسازی خرمشهر، در حافظه تاریخی ملت ایران صرفاً یک موضوع تاریخی نیست؛ بلکه یک حقیقتِ زنده و درسی ماندگار از ایستادگی و مقاومت و فتح و پیروزی است. روزی که رزمندگان دلاور ایران اسلامی، در شرایطی دشوار و در برابر سنگین‌ترین فشارها، با تکیه بر ایمان و اراده، شهری را که نماد غرور و هویت سرزمینی ایرانیان بود، پس از ۵۷۸ روز اشغال به آغوش میهن بازگرداندند. خرمشهر آزاد شد؛ اما مهم‌تر از آن، امید و آزادگی در دل امت اسلامی زنده‌تر گردید و نشان داد مسیر عزت، از راه صبر، بصیرت و فداکاری می‌گذرد.

آزادسازی خرمشهر در سوم خرداد ۱۳۶۱، جلوه‌ای روشن از پیوند عمیق مردم و نیروهای مسلح با آرمان‌های انقلاب اسلامی در پرتو هدایت امام خمینی(ره) بود. در این حماسه، تنها تجهیزات و نقشه‌ها پیروزی نیافرید؛ بلکه آنچه جبهه حق را به نیرویی بزرگ و الهام‌بخش تبدیل کرد، ایمان به خدا، عشق به میهن و اعتماد به راهی بود که هدایتش به دست رهبری حکیم و الهی سپرده شده بود.

در تداوم همان راه روشن، سیدالشهدای انقلاب اسلامی رهبر شهید امام خامنه‌ای(ره)، همواره بر حفظ و تعمیق ارزش‌ها، بصیرت افزایی، ایستادگی ومقاومت و پاسداشت حماسه‌های سترگ ملت رشید ایران تأکید و نسل امروز را به فهم عمیق دستاوردهای انقلاب و دفاع مقدس رهنمون و توصیه می نمود. لذا چنانچه امروز از حماسه خرمشهر سخن گفته می‌شود، برای این است که فهمیده شود تاریخ دفاع مقدس، صرفاً مجموعه‌ای از روایت‌های گذشته نیست؛ بلکه یک سرمایه فکری و معنوی بوده که باید آن را به نسل‌های حال و آینده منتقل و ارزش‌های شکل‌گرفته در آن دوران از جمله ولایتمداری، مسئولیت‌پذیری، روحیه جهادی، شجاعت و استقامت در جامعه را زنده و ساری و جاری ساخت تا ملت بزرگ ایران همچنان با سرمایه‌های بزرگ (بصیرت، اتحاد و امید) در برابر انواع تهدیدها و فتنه های شیطانی دشمنان، ایستادگی و راه پیشرفت را با عزت ادامه دهد.

ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امامین انقلاب اسلامی(ره)، شهدا، جانبازان و رزمندگان دوران هشت سال دفاع مقدس و مقاومت، بر این باور استوار هستیم که با بهره مندی از تجربه ارزشمند آن دوران و تکیه بر فرهنگ مقاومت هوشمندانه و پیروی از رهنمودهای حکیمانه امامین انقلاب(ره) و فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای(حفظه الله)، دشمن هر چقدر هم تظاهر به قدرتمندی داشته باشد، در برابر ملت متحد، آگاه و مقاوم ایران راهی به جز شکست نداشته و تحمیل جنگ ترکیبیِ همه‌جانبه و فشار، نه‌تنها موجب عقب‌نشینی ملت ایران نخواهد شد، بلکه روحیه خودباوری، پیشرفت و ایستادگی در بین ایرانیان تقویت و گسترش خواهد یافت.