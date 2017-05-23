به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بیانیهای با گرامیداشت سوم خرداد "روز مقاومت، ایثار و پیروزی"، حماسه آزادسازی خرمشهر را از نقاط عطف دفاع مقدس و راهنمای سرنوشتساز ملت ایران در مصاف با توطئههای دشمنان انقلاب و نظام اسلامی دانست.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
«حماسه آزادسازی خرمشهر که از رهگذر شجاعت، رشادت و فداکاریهای وصف ناپذیر رزمندگان اسلام و فرزندان مؤمن و مجاهد ملت ایران در عملیات غرورانگیز و شگفت آور بیتالمقدس در سوم خردادماه سال ۱۳۶۱ و در اوج جنگ تحمیلی هشت ساله رقم خورد از الهام بخش ترین حوادث و رخدادهای تاریخی در این سرزمین به شمار می رود.
با گذشت ۳۵ سال از اخراج اشغالگران بعثی و پیاده نظامهای قدرتهای استکباری از خرمشهر قهرمان که با اراده الهی، همت، اخلاص و ایثارگری رزمندگان غیرتمند اسلام صورت پذیرفت، درسها و عبرتهای این حماسه بزرگ میتواند ملت ایران و نسلهای امروز و فردای کشور را از نقشهها و توطئههای نوین دشمن برای تسخیر "خرمشهرهای جدید" در جغرافیای انقلاب و نظام اسلامی ناامید سازد و بصیرت و هوشمندی ملت و آمادگیهای همهجانبه نیروهای مسلح و مدافعین انقلاب اسلامی تحت رهبریهای داهیانه مقام عظمای ولایت و فرماندهی کل قوا امام خامنهای(مدظله العالی) پشتوانه مصونیتآفرین کشور در مقابل تهاجم و اشغال خرمشهرهای جدید انقلاب و این سرزمین است.
وحدت، مقاومت و پایداری ملی و حضور دائمی و حماسی ملت ایران در صحنههای نیاز انقلاب و کشور که تبلور شکوهمند آن را جهانیان در انتخابات حماسی و پرشکوه ۲۹ اردیبهشت ماه مورد اعتراف و اذعان قرار دادند، رمز عبور مردم و نظام اسلامی از چالشهای فراروی و عقیم گذاردن طرحها و سناریوهای ضدایرانی جبهه دشمنان قسمخورده در عرصههای مختلف است و تا هنگامی که گوهر بیداری و آگاهی ایرانیان و دلدادگی آنان به ارزشهای دینی، انقلابی و ملی میدرخشد هیچ گزندی متوجه میهن عزیزمان نخواهد شد.
متخصصان صنعت دفاعی با تعظیم به مقام شامخ امام راحل (ره) و شهیدان تاریخساز هشت سال دفاع مقدس و عملیات بیتالمقدس و آزادسازی خرمشهر و یادآوری فرمایش حکیمانه و جاودانه حضرت روح الله (ره) که "خرمشهر را خدا آزاد کرد" اعلام میدارند: نظام سلطه و استکبار درصدد تهی ساختن جامعه از انگیزه و اراده برای زنده نگه داشتن روح مقاومت، پایداری و سلحشوری ملت ایران اسلامی است و در چنین شرایطی که دشمنان با حقد و کینه تمام همانند جنگ احزاب گردهم می آیند تا در مقابل ملت ایران بایستند آنچه خواهد توانست دشمن را مأیوس و ناکام سازد حراست از آرمان های والای حضرت امام خمینی (ره) و ارزشهای انقلاب اسلامی ونصب العین قرار دادن رهنمود ها وتدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی) و استحکام و تقویت قدرت دفاعی کشور و آگاهیبخشی به نسل جوان آیندهساز کشور است که برافراشته نگه داشتن پرچم بصیرت و دشمن شناسی این هدف مقدس را محقق خواهد ساخت.»
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