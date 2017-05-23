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۲ خرداد ۱۳۹۶، ۱۴:۰۷

بیانیه وزارت دفاع در آستانه سالروز فتح خرمشهر:

درس‌های حماسه آزادسازی خرمشهر توطئه‌های دشمن را خنثی می‌سازد

درس‌های حماسه آزادسازی خرمشهر توطئه‌های دشمن را خنثی می‌سازد

وزارت دفاع با گرامیداشت سوم خرداد، خرمشهر را از نقاط عطف دفاع مقدس و راهنمای سرنوشت‌ساز ملت ایران در مصاف با توطئه های دشمنان انقلاب و نظام دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بیانیه‌ای با گرامیداشت سوم خرداد "روز مقاومت، ایثار و پیروزی"، حماسه آزادسازی خرمشهر را از نقاط عطف دفاع مقدس و راهنمای سرنوشت‌ساز ملت ایران در مصاف با توطئه‌های دشمنان انقلاب و نظام اسلامی دانست.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

«حماسه آزادسازی خرمشهر که از رهگذر شجاعت، رشادت و فداکاری‌های وصف ناپذیر رزمندگان اسلام و فرزندان مؤمن و مجاهد ملت ایران در عملیات غرورانگیز و شگفت آور بیت‌المقدس در سوم خردادماه سال ۱۳۶۱ و در اوج جنگ تحمیلی هشت ساله رقم خورد از الهام بخش ترین حوادث و رخدادهای تاریخی در این سرزمین به شمار می رود.

‌با گذشت ۳۵ سال از اخراج اشغالگران بعثی و پیاده نظام‌های قدرت‌های استکباری از خرمشهر قهرمان که با اراده الهی، همت، اخلاص و ایثارگری رزمندگان غیرتمند اسلام صورت پذیرفت، درس‌ها و عبرت‌های این حماسه بزرگ می‌تواند ملت ایران و نسل‌های امروز و فردای کشور را از نقشه‌ها و توطئه‌های نوین دشمن برای تسخیر "خرمشهرهای جدید" در جغرافیای انقلاب و نظام اسلامی ناامید سازد و ‌بصیرت و هوشمندی ملت و آمادگی‌های همه‌جانبه نیروهای مسلح و مدافعین انقلاب اسلامی تحت رهبری‌های داهیانه مقام عظمای ولایت و فرماندهی کل قوا امام خامنه‌ای(مدظله العالی) ‌ پشتوانه مصونیت‌آفرین کشور در مقابل تهاجم و اشغال خرمشهرهای جدید انقلاب و این سرزمین است.

‌وحدت، مقاومت و پایداری ملی و حضور دائمی و حماسی ملت ایران در صحنه‌های نیاز انقلاب و کشور که تبلور شکوهمند آن را جهانیان در انتخابات حماسی و پرشکوه ۲۹ اردیبهشت ماه مورد اعتراف و اذعان قرار دادند، رمز عبور مردم و نظام اسلامی از چالش‌های فراروی و عقیم گذاردن طرح‌ها و سناریوهای ضدایرانی جبهه دشمنان قسم‌خورده در عرصه‌های مختلف است و تا هنگامی که گوهر بیداری و آگاهی ایرانیان و دلدادگی آنان به ارزش‌های دینی، انقلابی و ملی می‌درخشد هیچ گزندی متوجه میهن عزیزمان نخواهد شد.

متخصصان صنعت دفاعی با تعظیم به مقام شامخ امام راحل (ره) و شهیدان تاریخ‌ساز هشت سال دفاع مقدس و عملیات بیت‌المقدس و آزادسازی خرمشهر و یادآوری فرمایش حکیمانه و جاودانه حضرت روح الله (ره) که "خرمشهر را خدا آزاد کرد" اعلام میدارند: نظام سلطه و استکبار درصدد تهی ساختن جامعه از انگیزه و اراده برای زنده نگه داشتن روح مقاومت، پایداری و سلحشوری ملت ایران اسلامی است و در چنین شرایطی که دشمنان با حقد و کینه تمام همانند جنگ احزاب گردهم می آیند تا در مقابل ملت ایران بایستند  آنچه خواهد توانست دشمن را مأیوس و ناکام سازد حراست از  آرمان های والای حضرت امام خمینی (ره) و ارزشهای انقلاب اسلامی ونصب العین قرار دادن رهنمود ها وتدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای (مد ظله العالی) و استحکام و تقویت قدرت دفاعی کشور و آگاهی‌بخشی به نسل جوان آینده‌ساز کشور است که برافراشته نگه داشتن پرچم بصیرت و دشمن شناسی این هدف مقدس را محقق خواهد ساخت.»

کد مطلب 3986784
هادی رضایی

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