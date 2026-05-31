به گزارش خبرگزاری مهر، سایههای کنار مجموعهای از خاطرات حسین پورجلالی است؛ مردی پرتلاش، مردمی و بیادعا که با وجود ابتلا به فلج اطفال در کودکی، هرگز از خدمت به جامعه بازنایستاد. او با پشتکار مثالزدنی، به یکی از کشتیگیران شناختهشده تبدیل شد و در دوران دفاع مقدس، بهرغم منع اعزام به جبهه به دلیل معلولیت، در پشتجبهه فعالیتهای فرهنگی و مذهبی گستردهای انجام داد.
او با همراهی اهالی اندیمشک، مسجد مصطفی خمینی را احداث کرد و گروه امداد مردمی را پایهگذاری نمود که در بیمارستانها خدمات ارزندهای ارائه میداد. پس از جنگ، فعالیتهایش متوقف نشد؛ به ریاست هیئت کشتی شهرستان اندیمشک منصوب شد و با تربیت نسل تازهای از کشتیگیران، این شهر را به قطب کشتی کشور بدل ساخت.
محمدحمید ذوالفقاری با نثری گرم و روان، این خاطرات را گردآوری کرده تا تصویری واقعی و تأثیرگذار از ایثار، پایداری و نقش مردم اندیمشک در روزهای سخت جنگ ارائه دهد. «سایههای کنار» اثری الهامبخش در زمینۀ ادبیات پایداری است که یادآور نقش انسانهای گمنام در حفظ امید است. این کتاب در بهار 1405 توسط انتشارات روایت فتح منتشر و روانه بازار نشر شد.
در بخشی از کتاب میخوانیم:
آن روز درختهای کنار نزدیک ایستگاه راهآهن پر از تکههای بدن شهدا بود. با گذشت چندین سال وقتی از زیر این درختها عبور میکنم، به یاد آن روز تلخ میافتم. هیچ وقت این حمله وحشیانه رژیم بعث به اندیمشک را فراموش نخواهم کرد، روزی که پنجاه و چهار هواپیمای عراقی به مدت دو ساعت شهرم را به خاک و خون کشیدند. در این روز شاهد صحنههایی بودم که قلب هر انسانی را به درد می آورد.
