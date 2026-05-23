به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جهاد دانشگاهی تهران، مجتبی رسولی، مدیر مرکز کشت بافت جهاد دانشگاهی تهران، اظهار کرد: گلخانه تولید نهال پایههای رویشی مرکز کشت بافت جهاد دانشگاهی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، موفق به دستیابی به پروتکل بهینه تغذیه و کوددهی برای نهالهای تولیدی خود شد.
وی گفت: پایههای رویشی حاصل از کشت بافت، بلافاصله پس از خروج از شرایط درونشیشهای، بسیار حساس و آسیبپذیر هستند. چالش اصلی ما در گلخانه، عبور از این مرحله بحرانی با کمترین تلفات ممکن بود. خوشبختانه با طراحی این پروتکل جامع که علاوهبر تغذیه اصولی، مدیریت رطوبت، کنترل تدریجی نور و بهبود بستر ریشهزایی را نیز در بر میگیرد، توانستیم تلفات این مرحله را به شکل چشمگیری کاهش دهیم و استقرار و بقای نهالها را تضمین کنیم.
مدیر مرکز کشت بافت جهاد دانشگاهی تهران ادامه داد: پایههای رویشی تولیدشده در این مرکز بهدلیل خلوص ژنتیکی، عاری بودن از عوامل بیماریزا، سیستم ریشهای گسترده و یکنواختی کامل، برتری محسوسی نسبت به پایههای بذری دارند و باغهای احداثشده با آنها بازده اقتصادی بالاتری برای کشاورزان به همراه میآورند.
عیسی عرفان، مسئول گلخانه مرکز کشت بافت نیز در اینباره خاطرنشان کرد: با اجرای این برنامه، درصد گیرایی و استقرار نهالها در بستر کشت بهطور قابل ملاحظهای افزایش یافت و بخش عمدهای از تلفاتی که در گذشته مشاهده میشد، برطرف شد. همچنین مصرف آب و نهادهها بهواسطه مدیریت دقیق و هدفمند، کاهش یافت که در شرایط کمآبی موجود، یک دستاورد ارزشمند و امیدبخش برای تولیدکنندگان است.
