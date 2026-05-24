به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال روز گذشته (شنبه ۲ خرداد) اعلام کرد که کمپ تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ از شهر آریزونا به کمپ تی‌خوانا در کشور مکزیک و در مرز با آمریکا انتقال داده خواهد شد.

این موضوع در رسانه های معتبر دنیا بازتاب یافت و اکثر آنها به موضوع تغییر مکان کمپ تمرینی تیم ملی در جام جهانی پرداخته اند.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل