به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال روز گذشته (شنبه ۲ خرداد) اعلام کرد که کمپ تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ از شهر آریزونا به کمپ تیخوانا در کشور مکزیک و در مرز با آمریکا انتقال داده خواهد شد.
این موضوع در رسانه های معتبر دنیا بازتاب یافت و اکثر آنها به موضوع تغییر مکان کمپ تمرینی تیم ملی در جام جهانی پرداخته اند.
برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :
* سهشنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس
* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل
نظر شما