۳ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۷

بازتاب حضور تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک در رسانه‌های جهان+ عکس

پس از اعلام رسمی حضور تیم ملی فوتبال ایران در مکزیک، اکثر رسانه‌های معتبر دنیا به این موضوع پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال روز گذشته (شنبه ۲ خرداد) اعلام کرد که کمپ تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ از شهر آریزونا به کمپ تی‌خوانا در کشور مکزیک و در مرز با آمریکا انتقال داده خواهد شد.

این موضوع در رسانه های معتبر دنیا بازتاب یافت و اکثر آنها به موضوع تغییر مکان کمپ تمرینی تیم ملی در جام جهانی پرداخته اند.

بازتاب در سایت espn اسپانیا

بازتاب در سایت فاکس اسپورت
بازتاب در سایت گاردین
بازتاب در سایت رویترز

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)
- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل

