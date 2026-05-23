به گزارش خبرگزاری مهر، دانیال ایری، مدافع جوان و آینده‌دار تیم فوتبال ملوان بندرانزلی از جمله بازیکنان جوانی است که امیر قلعه‌نویی با نگرشی بازیکن‌ساز و آینده‌ساز به اردوی تیم ملی دعوت کرده است. او در خصوص شرایط این تیم در اردوی ترکیه گفت: خوشبختانه پس از تمرینات خوب و منسجمی که در تهران پشت سر گذاشتیم از ۲ روز قبل برای برپایی اردوی پیش از اعزام به آمریکا، به آنتالیا آمدیم‌. در این اردو هم از همان روز اول همه چیز با نظم و انرژی خوبی پیش رفته است. همه نفرات با انگیزه بالایی وارد اردو شدند و همه می‌دانیم در چه مقطع مهمی قرار داریم.

مدافع ۲۳ ساله تیم ملی افزود: تمام تمرکزمان روی آماده‌سازی برای جام جهانی است. تمرینات هم با فشار و کیفیت خوبی برگزار می‌شود. این اردو فرصت خیلی مهمی است تا تیم از هر نظر به هماهنگی کامل برسد و با آمادگی بالا وارد مسابقات شود.

ایری درباره اهمیت برگزاری بازی های دوستانه تیم ملی قبل از شروع جام جهانی و نخستین دیدار با گامبیا گفت: قطعا خیلی تاثیرگذار است زیرا کمک می‌کند هم از نظر ذهنی در فضای رقابت قرار بگیریم و هم خواسته‌های تاکتیکی کادرفنی را بهتر در زمین پیاده کنیم. هرچه بازی‌های باکیفیت‌تری داشته باشیم، شناخت بازیکنان از هم بیشتر می‌شود و گامبیا هم هرچند به جام جهانی نرسیده اما تقریبا تمامی نفراتش در اروپا بازی می‌کنند و تیم منسجمی است‌. به نظرم چنین مسابقاتی می‌تواند نقش بسیار مهمی در آماده شدن تیم برای شروع جام جهانی داشته باشد.

مدافع تیم ملی درباره وضعیت خودش تصریح کرد: من هم مثل سایر بازیکنان با تمام توان تمرین می‌کنم تا بتوانم در بهترین شرایط خودم باشم. حضور در تیم ملی مسئولیت بزرگی است و سعی می‌کنم از هر جلسه تمرینی از بازیکنان باتجربه‌تر و کادرفنی، نکات جدیدی یاد بگیرم. کنار بازیکنان باتجربه بودن خودش یک کلاس بزرگ است و برای من که هنوز در ابتدای مسیر ملی هستم، تجربه خیلی ارزشمندی محسوب می‌شود. خدا را شکر از نظر بدنی شرایط خوبی دارم و امیدوارم بتوانم همین روند را ادامه بدهم.

ایری از امیدواری اش برای قرار گرفتن در لیست نهایی تیم ملی بزرگسالان جهت شرکت در رقابت های جام جهانی پرده برداشت و گفت: رسیدن به لیست نهایی جام جهانی هدف بزرگی برای هر فوتبالیستی است و من هم تمام تلاشم را برای آن انجام می‌دهم. طبیعی است رقابت در تیم ملی خیلی سنگین است. نفراتی هم که در تمرینات تهران حضور داشته و در آنتالیا کنار ما نیستند، همگی جزو مدافعان خوب فوتبال کشورمان هستند. همانگونه که همه بازیکنان فعلی تیم کیفیت بالایی دارند، اما سعی می‌کنم فقط روی عملکرد خودم تمرکز کنم. اعتقادم این است که اگر در تمرینات و بازی‌ها بهترین عملکردم را داشته باشم، سایر مسائل به خوبی پیش می‌رود. پوشیدن پیراهن تیم ملی در جام جهانی می‌تواند یکی از مهم‌ترین اتفاقات زندگی فوتبالی من باشد و برای رسیدن به آن از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنم.

او با اشاره به بازی های مرحله گروهی تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: در جام جهانی دیگر تیم ساده وجود ندارد. همه کشورهایی که به این مسابقات می‌رسند کیفیت و برنامه دارند. اما مهم‌تر از هر چیزی این است که ما روی توانایی‌های خودمان تمرکز داشته باشیم و گام به گام پیش برویم. اگر تیم ملی ایران با اتحاد، تمرکز و کیفیت واقعی خودش وارد زمین شود، می‌تواند مقابل هر تیمی عملکرد خوبی داشته باشد. هدف ما این است مسابقات را قدرتمند شروع کنیم و با کسب نتیجه‌ای خوب مقابل نیوزیلند، در سایر دیدارها با اعتمادبه‌نفس جلو برویم. هرچند حریف هم تیم قابل احترامی است که برخی بازیکنانش در تیم‌های بزرگ اروپایی بازی می‌کنند.

ایری درباره میزبان همدلی بین بازیکنان تیم ملی گفت: مهم‌ترین چیزی که در اردوهای اخیر حس می‌شود، اتحاد و تعهد بازیکنان نسبت به پیراهن تیم ملی است. وقتی اسم ایران وسط باشد، مسئولیت ما فقط فوتبال بازی کردن نیست. همه بازیکنان دوست دارند نماینده شایسته‌ای برای مردم باشند و با عملکرد خوب، دل آنها را خوشحال کنند. این مردم به خوبی تیم را بدرقه کرده و شب باشکوهی را در میدان انقلاب برایمان رقم زدند. این حمایت و همراهی مردم در کنار همدلی و انگیزه‌ای که داخل تیم وجود دارد، می‌تواند یکی از نقاط قوت اصلی ما در جام جهانی باشد.