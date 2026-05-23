تحلیل استاد دانشگاه واشنگتن از حضور تیم ملی فوتبال ایران در آمریکا

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران خود را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آماده می کند و شاگردان امیر قلعه نویی در فاصله کمتر از یک ماه تا آغاز این مسابقات اردویی را در کشور ترکیه برپا کرده اند.

سایت «dailyuw» در گزارشی به تیم ملی فوتبال ایران پرداخته و در این رابطه با یک استاد دانشگاه واشنگتن گفتگو کرده است. در متن این رسانه آمده است: کمتر از یک ماه تا آغاز رقابت‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ که به میزبانی مشترک ایالات متحده، کانادا و مکزیک برگزار می‌شود باقی مانده، اما حضور تیم ملی فوتبال ایران در خاک آمریکا با حواشی و نگرانی‌های جدی سیاسی و امنیتی همراه شده است؛ موضوعی که می‌تواند یکی از پیچیده‌ترین چالش‌های خارج از زمین این تورنمنت را رقم بزند.

بر اساس گزارش‌های مطرح‌شده، تنش‌های نظامی و سیاسی میان ایران و آمریکا در ماه‌های منتهی به جام جهانی، فضای مبهمی را پیرامون میزبانی این رقابت‌ها ایجاد کرده است. در حالی که در مقطعی آتش‌بس موقت میان دو طرف برقرار شده، اما همچنان این وضعیت بسیار شکننده توصیف می‌شود و نگرانی‌ها درباره امنیت تیم ملی ایران در خاک آمریکا ادامه دارد.

در همین راستا، «ران کرابیل» استاد دانشگاه واشنگتن و مدیر «آزمایشگاه جهانی ورزش» در گفتگوهایی تخصصی درباره پیامدهای حضور تیم ملی ایران در آمریکا، این وضعیت را بی‌سابقه توصیف کرده و تأکید داشته است که کمتر نمونه‌ای در تاریخ ورزش جهانی وجود دارد که یکی از طرف‌های درگیر در یک تنش نظامی، باید برای حضور در یک رویداد ورزشی به کشور طرف مقابل سفر کند.

این کارشناس ورزشی تأکید کرده است که برگزاری جام جهانی، مسئولیت بزرگی برای کشور میزبان ایجاد می‌کند و این مسئولیت حتی در شرایط جنگی یا تنش سیاسی نیز قابل حذف نیست؛ به‌ویژه زمانی که پای امنیت تیم‌های ملی و بازیکنان در میان باشد.

«نیکی آخاوان» یکی دیگر از اساتید دانشگاه آمریکا که در رشته مطالعات رسانه تدریس می کند، نیز تأکید کرده است که بازیکنان تیم ملی ایران همواره در موقعیت‌هایی قرار گرفته‌اند که تحت فشار جریان‌های مختلف سیاسی داخلی و بین‌المللی بوده‌اند و همین موضوع باعث شده تیم ملی ایران فراتر از یک تیم ورزشی، در بسیاری از مواقع به نمادی سیاسی تبدیل شود.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل