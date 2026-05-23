به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سندی که رویترز منتشر کرده ۲۷ کشور مکانیسم‌های بحران خود را برای درخواست حمایت های مالی از بانک جهانی در سایه تشدید تبعات اقتصادی جنگ افروزی علیه ایران فعال کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، در سند مذکور اشاره ای به نام کشورها یا میزان مبالغ مالی مورد نظر آنها نشده است. با این وجود کنیا و عراق قصد خود را برای درخواست حمایت مالی فوری برای رسیدگی به بحران های مذکور از جمله افزایش قیمت سوخت و کاهش درآمدهای نفتی اعلام کردند.

این اقدام در بحبوحه گسترش دامنه پیامدهای جنگ افروزی علیه ایران و اختلالات مربوط به انتقال انرژی و زنجیره‌های تأمین که منجر به افزایش قیمت سوخت و محصولات صنعتی در چندین کشور در سراسر جهان شده است، صورت می‌گیرد.