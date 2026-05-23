۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

هشدار یک نشریه معتبر علمی درباره آسیب به انستیتو پاستور

نشریه علمی پزشکی معتبر لنست در گزارشی به موسسه پاستور و آسیب های وارد شده به آن در جنگ آمریکا علیه ایران پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از لنست، این نشریه در پستی در همین زمینه در شبکه «ایکس» نوشت: در مارس ۲۰۲۶ میلادی انستیتو پاستور در نتیجه حمله هوایی خسارت های قابل توجهی دید که نشان دهنده تهدیدی شدید برای زیرساخت سلامت عمومی ایران است.

گروهی از محققان در نامه ای به طور اضطراری خواستار پشتیبانی بین المللی برای احیای این موسسه شده اند.

در بخشی از این مقاله آمده است: این موسسه ۱۰۶ سال قبل تاسیس شد و نقشی مهم در مقابله با پاتوژن های انسانی مختلف در منطقه داشت و در تاریخچه آن واکنش به اپیدمی ها و پاندمی های متعددی دیده می شود. در انستیتو پاستور ایران آزمایشگاه های مرجع، دپارتمان های تحقیقات و تولید واکسن، نظارت بر پاتوژن و تیم های واکنش یه شیوع بیماری ها وجود دارد. سازمان جهانی بهداشت(WHO)تایید کرده این موسسه پس از خسارات ناشی از حملات هوایی دیگر قادر به فعالیت نیست و نمی تواند خدمات بهداشتی ارائه کند. حملات هوایی آمریکا و رژیم صهیونیستی پس از آن رخ داده اند که سال ها تحریم سبب شده سیستم سلامت عمومی ایران در وضعیت خطیری قرار گیرد.

ما در سال ۲۰۱۸ میلادی در لنست ابزار نگرانی کردیم که تحریم های آمریکا برنامه از بین بردن هپاتیت ویروسی ایران را به خطر می اندازد.

انستیتو پاستور ایران بیش از یک قرن ستونی برای سیستم سلامت عمومی کشور به حساب می آید. این انستیتو زیرساخت سلامت عمومی در چند جبهه را فراهم کرده است.

