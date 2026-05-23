ارائه ۹۲ هزار خدمت پزشکی به زائران ایرانی حج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، همایش پزشکان مجموعه و هیئتهای پزشکی با حضور حجتالاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، علیرضا رشیدیان رئیس سازمان حج وزیارت و جمعی از پزشکان و کادر درمان جمعیت هلال احمر برگزار شد.
در این همایش، سید علی مرعشی رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر، با ارائه گزارشی از روند خدماترسانی درمانی به زائران بیتالله الحرام اظهار کرد: علیرغم کاهش چشمگیر نیروها به دلیلمشکلات مربوط به ویزا، همکاران ما با تلاش فراوان توانستند درمانگاهها را در مکه و مدینه راهاندازی کرده و خدمات مناسبی به زائران ارائه دهند.
وی افزود: با اشاره به وضعیت درمانی زائران در ایام تشریق تصریح کرد: کمیسیون وقوف طیروزهای گذشته به خوبی برگزار شد و زائرانی که نیاز به وقوف اضطراری در ایام تشریقداشتند تعیین تکلیف شدند.
مرعشی با بیان اینکه درمانگاههای عرفات و منا در حال تجهیز نهایی هستند، گفت: بیش از ۹۵ درصد اقدامات مربوط به درمانگاه عرفات انجام شده و در ایام تشریق سه درمانگاه درعرفات و پنج درمانگاه در منا به زائران خدماترسانی خواهند کرد.
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت همچنین به برنامهریزی ویژه برای زائران اهل سنت اشاره کرد و افزود: درمانگاه منا از روز هشتم ذیالحجه خدمات لازم را به زائران اهل سنتارائه خواهد داد.
وی از تلاشهای کادر درمان، پزشکان و نیروهای اجرایی حج تقدیر کرد و گفت:حضور و همراهی مسئولان حج و زیارت و حمایتهای انجامشده، روحیه مضاعفی به مجموعهدرمانی حج برای خدمترسانی بهتر به زائران بخشیده است.
