لزوم آمادگی کامل برای پذیرش زائران دیرهنگام ورودی از فرودگاه جده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی حج، نشست شورای برنامه‌ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت پیش از ایام تشریق، امروز به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت برگزار شد تا با بررسی آمادگی‌ها، مسیر هموارتری برای خدمات دهی به زائران فراهم شود.

در این نشست که رئیس سازمان حج و زیارت و معاونین و مدیران بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج نیز شرکت داشتند مسئول ستاد مشاعر سازمان حج و زیارت با تشریح تمهیدات اندیشیده شده برای ایام تشریق، تصریح کرد: هماهنگی با شرکت خدمات دهنده کشور میزبان صورت گرفته و زمان استقرار و خروج زائران ایرانی از عرفات، مشعر و منا مشخص شده است.

محمد آزاد گفت: تیم های امداد و راهنمایی و پزشکی نیز هماهنگ شده و در مسیر عزیمت زائران به جمرات و بازگشت به چادرها فعال خواهند بود.رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هم با اشاره به اینکه ئیروههای اعزامی درحال تجهیز درمانگاه ها برای ارائه خدمت در مشاعر مقدسه هستند، گفت: ۵ درمانگاه در صحرای عرفات و ۵ درمانگاه دیگر در منا موظف‌اند در طول ایام تشریق، خدمات درمانی لازم را به زائران ایرانی ارائه دهند.

سید علی مرعشی به تمهیدات صورت گرفته برای انجام اعمال زائران وقوف اضطراری اشاره کرد و مجموع خدمات ارائه شده از ابتدای عملیات حج تاکنون را بیش از 75 هزار خدمت عنوان نمود و افزود: هم اکنون تنها 10 بیمار در بیمارستان های سعودی بستری و تحت درمان هستند.

در ادامه این جلسه ، رئیس سازمان حج و زیارت در گزارشی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 29660 نفر از زائران و عوامل وارد سرزمین وحی شده‌اند، اظهار داشت: علاوه بر پرواز امروز که حدود 220 نفر ظرفیت دارد، تلاش می‌شود که دو گروه دیگر نیز به زائران ایرانی بپیوندند و تعداد افرادی که در این دو پرواز پیش بینی شده است بیش از ۳۱۰ نفر می‌باشد که شامل زائران تبعی و همچنین کارگزاران اجرایی، فرهنگی و درمانی هستند که نیاز بوده قبل از ایام تشریق به عملیات حج بپیوندند.

علیرضا رشیدیان در خصوص تعداد زائران حاضر در مدینه منوره افزود که تا روز جمعه 1036 نفر در این شهر باقی می‌مانند که انتظار می‌رود تا صبح شنبه به مکه منتقل شوند. زائرانی هم که از طریق جده وارد عربستان می شوند مدینه بعد خواهند بود.

وی همچنین گزارشی از ملاقات‌های روز گذشته خود در جده با وزیر کشور میزبان و شرکت درهمایش حج ارائه و تصریح کرد که تعامل و هماهنگی بین دو طرف برای برگزاری و تسهیل عملیات حج در آستانه ایام تشریق وجود دارد.رئیس ستاد عملیات مکه نیز اضافه کرد که با پرواز امروز انتظار می‌رود که تعداد زائران ایرانی در سرزمین وحی به بیش از 29890 نفر برسد.

اکبر رضایی همچنین گفت: برای ارائه خدمات بهترحمل و نقل درون شهری در ایستگاه جمرات بررسی‌لازم انجام شده و تدبیرخواهد شد تا این خدمات بعد از ایام تشریق بهبود یابد .

در ادامه حسن زرنگار سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جده هم به تماس‌ها و هماهنگی‌های خود با طرف‌های سعودی در خصوص عملیات حج 1405 اشاره و تاکید کرد که این نمایندگی آمادگی دارد که تا حضور آخرین نفر از زائران ایرانی در سرزمین وحی خدمات ارائه دهد.

بر اساس این گزارش، حجت‌الاسلام والمسلمین نواب دراین جلسه با اشاره به ویژگی‌های منحصربه‌فرد حج امسال گفت: حج ۱۴۰۵ با افت و خیزهایی مواجه بوده که در دهه‌های گذشته سابقه نداشته است و با توجه به این امر همه ما باید با دقت مضاعف، برای برگزاری یک حج روان، تدبیر نماییم.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون سابقه نداشته است که در روزهای پایانی و منتهی به ایام تشریق، با فاصله با آخرین پرواز زائرانی برای انجام مناسک حج تمتع از ایران به سرزمین وحی اعزام شوند. این شرایط می‌طلبد که دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی آمادگی کامل داشته باشند تا زائران بتوانند عمره تمتع خود را انجام داده و در کنار دیگر زائران آماده عزیمت به عرفات، مشعر و منا شوند.

سرپرست حجاج ایرانی تصریح کرد: تعامل و هم‌افزایی میان تمام مجموعه‌های ذیربط، به‌ویژه سازمان حج و زیارت و بعثه مقام معظم رهبری، شرط ضروری برای تسهیل امور زائران است و امیدوارم با یاری خداوند و تلاش خادمین، حج با عزت دیگر و موفقیت جدیدی به پرونده حج جمهوری اسلامی افزوده شود.