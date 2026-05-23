به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علامه طباطبائی اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره ۲/۳۸۷۵۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر امکان برگزاری کلاس‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری و همچنین تصمیمات اتخاذ شده در دانشگاه علامه طباطبائی به منظور آماده‌سازی شرایط جدید، نحوه ادامه فعالیت‌های آموزشی نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ به شرح زیر خواهد است:

۱- کلاس‌ها و امتحانات تحصیلات تکمیلی و دکتری

کلاس‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی از شنبه ۹ خرداد ماه ۱۴۰۵ مطابق برنامه به صورت حضوری برگزار می‌شوند.

تمامی امتحانات پایان‌ترم تحصیلات تکمیلی حضوری خواهد بود.

۲- کلاس‌ها و دروس عملی/کارگاهی کارشناسی

کلاس‌های کارشناسی تا اطلاع ثانوی برخط هستند.

جزئیات مربوط به دروس عملی، کارگاهی و امتحانات متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

۳- اسکان و تسهیلات رفاهی

جزئیات اسکان و خدمات رفاهی توسط معاونت دانشجویی اعلام می‌شود.