ارزشیابی دروس عملی هنرجویان همدانی تا پایان شهریورماه حضوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول شیدایی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد «پروژه مهر» ضمن تشریح اولویت‌های آموزشی استان، اظهار کرد: پروژه مهر تنها یک فرآیند اجرایی یا ثبت‌نامی نیست، بلکه یک فرصت راهبردی برای تحقق عدالت آموزشی، ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان و اجرای سند تحول بنیادین است که باید با هماهنگی بین‌بخشی و جلب مشارکت اولیا و خیرین به‌خوبی مدیریت شود.

وی در ادامه با اشاره به جزئیات ابلاغیه نحوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در تمامی رشته‌ها و پایه‌های شاخه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، تصریح کرد: اولویت اصلی آموزش و پرورش، حضور فیزیکی هنرجویان در دروس کارگاهی و عملی است و به همین منظور این آزمون‌ها تا پایان شهریورماه ۱۴۰۵ به‌صورت حضوری برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان افزود: دوره‌های کارورزی و کارآموزی نیز باید به‌صورت حضوری برگزار شوند، با این حال برای هنرجویان پایه دوازدهم، در صورت تداوم شرایط خاص تا پایان مردادماه، تعیین پروژه جایگزین تنها با اخذ مجوز از دفتر آموزش متوسطه فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش وزارت متبوع امکان‌پذیر خواهد بود.

وی در خصوص شیوه‌نامه آزمون دروس عمومی و تخصصی و نحوه ارزشیابی سایر دروس بیان کرد: دروس عمومی، شایستگی‌های غیرفنی و شایستگی پایه به‌صورت مجازی و بر اساس ترکیب وزنیِ «۳۰ درصد نمره پایانی نوبت اول»، «۱۰ درصد نمره مستمر نوبت اول»، «۴۰ درصد آزمون مجازی نوبت دوم» و «۲۰ درصد فعالیت هنرجو در شبکه شاد» محاسبه می‌شود.

شیدایی ادامه داد: آموزش ها برای دروس «دانش فنی پایه» و «ارتباط مؤثر» به‌صورت مجازی برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: آزمون درس «دانش فنی تخصصی» ویژه پایه دوازدهم در تمامی رشته‌ها، در نوبت شهریورماه و به‌صورت کاملاً حضوری برگزار خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان در پایان با تأکید بر لزوم آماده‌سازی فضاهای آموزشی ایمن و با نشاط، خاطرنشان کرد: کیفیت‌بخشی به فرآیند یاددهی-یادگیری و فراهم‌سازی شرایط برای برگزاری حضوری آزمون‌ها، ضامن موفقیت سال تحصیلی جدید خواهد بود.