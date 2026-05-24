ارتقای خدمات خوابگاهی دانشگاه تهران همزمان با آغاز اسکان دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، در جلسه شورای مدیران معاونت فرهنگی و دانشجویی که صبح روز شنبه، دوم خردادماه، در محل اداره کل فرهنگی و اجتماعی برگزار شد، آخرین وضعیت آمادگی واحدهای تابعه جهت میزبانی از دانشجویان مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، مدیران کل ضمن تشریح اقدامات انجام‌شده، به بررسی چالش‌های موجود پرداختند. گلدانساز معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران نیز با صدور دستورات لازم برای رفع مشکلات موردی، بر اهمیت پویایی در محیط‌های خوابگاهی تأکید کرد.

وی در این جلسه خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای فعالیت‌های فرهنگی، ورزشی و نوآورانه در خوابگاه‌ها شد و از مدیران مربوطه خواست تا با نظارت مستمر و پیگیری جدی، شرایط رفاهی و نشاط دانشجویان را در دوران اسکان فراهم آورند.