۱۵۰۴ پرونده قضایی «به عشق امام حسین» در خوزستان به مصالحه رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی عصر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: امروز فرهنگ گذشت و صلحمحوری در سطح استان بیش از پیش تقویت شده و از حجم ورودی پروندهها به محاکم قضایی کاسته شده است.
وی با اشاره به اجرای موفق پویش ملی به عشق امام حسین (ع) میبخشم در این استان افزود: این پویش از تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور و با هدف ترویج فرهنگ صلح، سازش و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی در حل اختلافات در خوزستان آغاز شده است.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: از آغاز این پویش، یک هزار و ۵۰۴ فقره مصالحه در سطح استان به ثبت رسیده است که این دستاورد نشاندهنده استقبال گسترده مردم از رویکرد صلحمحور و کاهش مراجعه به محاکم قضایی است و میتواند به تحکیم روابط اجتماعی کمک کند.
امانت بهبهانی عنوان کرد: در این مسیر همراهی طرفین پروندهها و نقشآفرینی ظرفیتهای مردمی و دینی در حل اختلافات بسیار اثرگذار بوده است.
وی با بیان اینکه خوزستان همواره مهد صلح، همدلی و عشق به امام حسین (ع) است، از همه اقشار مردم، معتمدان، بزرگان و فعالان اجتماعی دعوت کرد تا در تداوم این پویش ملی مشارکت فعال داشته باشند و در تقویت فرهنگ گذشت و سازش سهیم شوند.
نظر شما