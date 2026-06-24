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۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۳

۱۵۰۴ پرونده قضایی «به عشق امام حسین» در خوزستان به مصالحه رسید

۱۵۰۴ پرونده قضایی «به عشق امام حسین» در خوزستان به مصالحه رسید

اهواز - رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان گفت: یک هزار و ۵۰۴ فقره مصالحه در سایه پویش ملی به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم در خوزستان محقق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت بهبهانی عصر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: امروز فرهنگ گذشت و صلح‌محوری در سطح استان بیش از پیش تقویت شده و از حجم ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی کاسته شده است.

وی با اشاره به اجرای موفق پویش ملی به عشق امام حسین (ع) می‌بخشم در این استان افزود: این پویش از تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۴۰۵ همزمان با سراسر کشور و با هدف ترویج فرهنگ صلح، سازش و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در حل اختلافات در خوزستان آغاز شده است.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: از آغاز این پویش، یک هزار و ۵۰۴ فقره مصالحه در سطح استان به ثبت رسیده است که این دستاورد نشان‌دهنده استقبال گسترده مردم از رویکرد صلح‌محور و کاهش مراجعه به محاکم قضایی است و می‌تواند به تحکیم روابط اجتماعی کمک کند.

امانت بهبهانی عنوان کرد: در این مسیر همراهی طرفین پرونده‌ها و نقش‌آفرینی ظرفیت‌های مردمی و دینی در حل اختلافات بسیار اثرگذار بوده است.

وی با بیان اینکه خوزستان همواره مهد صلح، همدلی و عشق به امام حسین (ع) است، از همه اقشار مردم، معتمدان، بزرگان و فعالان اجتماعی دعوت کرد تا در تداوم این پویش ملی مشارکت فعال داشته باشند و در تقویت فرهنگ گذشت و سازش سهیم شوند.

کد مطلب 6869980

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