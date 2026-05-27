به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت‌بهبهانی ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با وساطت، پیگیری‌های مستمر و تلاش‌های چندین‌ساله کارگروه مشترک صلح و سازش اداره‌کل زندان‌های استان و شوراهای حل اختلاف خوزستان، محکوم‌علیه پرونده‌ای با اتهام قتل که سال‌ها در انتظار اجرای حکم قصاص نفس بود، سرانجام مشمول عفو و گذشت اولیای دم قرار گرفت و از زندان و قصاص نفس رهایی یافت.

وی با اشاره به نقش اثرگذار فرهنگ صلح و گذشت در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تحکیم بنیان‌های اخلاقی جامعه، بیان کرد: در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، ترویج صلح و سازش حرکتی عمیق در راستای احیای کرامت انسانی، اصلاح ذات‌البین و بازگرداندن آرامش به جامعه محسوب می‌شود.

رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان افزود: این پرونده که بیش از یک دهه در جریان بود، با صبر، تدبیر، گفتگوهای مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت معتمدان، صلح‌یاران، اعضای شوراهای حل اختلاف و مسئولان قضایی و زندان‌ها به سرانجام رسید و خانواده اولیای دم در اقدامی ارزشمند و خداپسندانه از حق قانونی خود گذشتند تا بار دیگر فرهنگ اصیل گذشت و ایثار در جامعه تجلی پیدا کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین امانت‌بهبهانی، گذشت شکات را فرصتی برای متهمان و محکومان به‌منظور اصلاح و بازگشت به جامعه عنوان کرد و گفت: مجموعه قضایی استان خوزستان با بهره‌گیری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، هیئت‌های صلح، صلح‌یاران و کارگروه‌های تخصصی با جدیت مسیر توسعه فرهنگ صلح و سازش را دنبال می‌کند و خوشبختانه در سال‌های اخیر، اقدامات ارزشمند و مؤثری در این حوزه به ثمر نشسته است.