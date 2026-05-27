۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۸

پایان ۱۱ سال چشم‌انتظاری برای اجرای قصاص با گذشت اولیای دم در خوزستان

اهواز - رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان از حصول صلح و سازش در پرونده محکوم به قصاص نفس پس از ۱۱ سال تحمل حبس محکوم علیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحمید امانت‌بهبهانی ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: با وساطت، پیگیری‌های مستمر و تلاش‌های چندین‌ساله کارگروه مشترک صلح و سازش اداره‌کل زندان‌های استان و شوراهای حل اختلاف خوزستان، محکوم‌علیه پرونده‌ای با اتهام قتل که سال‌ها در انتظار اجرای حکم قصاص نفس بود، سرانجام مشمول عفو و گذشت اولیای دم قرار گرفت و از زندان و قصاص نفس رهایی یافت.

وی با اشاره به نقش اثرگذار فرهنگ صلح و گذشت در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تحکیم بنیان‌های اخلاقی جامعه، بیان کرد: در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، ترویج صلح و سازش حرکتی عمیق در راستای احیای کرامت انسانی، اصلاح ذات‌البین و بازگرداندن آرامش به جامعه محسوب می‌شود.

رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان افزود: این پرونده که بیش از یک دهه در جریان بود، با صبر، تدبیر، گفتگوهای مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت معتمدان، صلح‌یاران، اعضای شوراهای حل اختلاف و مسئولان قضایی و زندان‌ها به سرانجام رسید و خانواده اولیای دم در اقدامی ارزشمند و خداپسندانه از حق قانونی خود گذشتند تا بار دیگر فرهنگ اصیل گذشت و ایثار در جامعه تجلی پیدا کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین امانت‌بهبهانی، گذشت شکات را فرصتی برای متهمان و محکومان به‌منظور اصلاح و بازگشت به جامعه عنوان کرد و گفت: مجموعه قضایی استان خوزستان با بهره‌گیری از ظرفیت شوراهای حل اختلاف، هیئت‌های صلح، صلح‌یاران و کارگروه‌های تخصصی با جدیت مسیر توسعه فرهنگ صلح و سازش را دنبال می‌کند و خوشبختانه در سال‌های اخیر، اقدامات ارزشمند و مؤثری در این حوزه به ثمر نشسته است.

