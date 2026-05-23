دشمن در جنگ نظامی دچار استیصال شده است

حجت‌الاسلام سید حسین فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: در جنگ رمضان، موشک‌ها، سامانه‌های پدافندی استیصال دشمن شد؛ منطق ما طبق قرآن و تعالیم اسلام برخلاف اهداف شوم دشمنان، کشته‌سازی نیست درحالی که دشمن این هدف را دنبال می‌کند.

وی افزود: از نگاه قرآن، سرمایه بزرگ همین مردم هستند که در تجمعات حضور پیدا می‌کنند و مردم بیش از هشتاد شب باوجود مسائل و مشکلاتی که دارند در میدان حاضر می‌شوند و این حضور زمینه‌ساز ظهور خواهد بود.

مسئول عقیدتی حوزه نمایندگی دانشگاه امیرالمومنین(ع) اصفهان خاطرنشان کرد: در دنیا چهار مرکز شیعه شناسی وجود دارد که یک مرکز در ایران و متاسفانه سه مرکز آن در اسرائیل قرار دارد و این بخاطر این است که آن‌ها می‌خواهند شناخت کافی نسبت به مسائل داشته باشند.

فتوحی تصریح کرد: اگر جنگ احزاب را آن زمان درواقع پیغمبر پیش برد به خاطر این بود که در یک مقطعی امت پای کار بودند و اهمیت حضور مردم در خیابان‌ها نیز به این دلیل است که اگر خدای ناکرده خیابانی خالی یا خلوت شود دشمنان و وطن‌فروشان وارد خواهند شد.

وی بیان کرد: دشمن همواره در حال رصد مسائل داخل کشور است بنابراین باید از تفرقه پرهیز کرد و اتحاد مقدس را بنابر فرموده رهبر شهیدمان صرف نظر از هر گرایشی باید داشته باشیم.

مسئول عقیدتی حوزه نمایندگی دانشگاه امیرالمومنین(ع) اصفهان ادامه داد: دشمن در جنگ نظامی دچار استیصال شده بنابراین طمع به جنگ اقتصادی و معیشتی دارد و به بهانه‌های مختلف به دنبال ایجاد تفرقه در کشور است که اگر امت و ملت همراهی کنند دشمن کاری پیش نخواهد برد.

فتوحی اضافه کرد: در این فرصت کوتاه قبل از انتصاب رهبری، طبق فرمایش رهبر انقلاب مردم رهبری کردند یعنی بیشترین کار و زحمت به دوش مردم بود و مردم مبعوث شدند ‌که کاربرد این کلمه واقعا قابل توجه بوده و واژه بسیار بزرگی خواهد بود.

وی یادآور شد: ایران اسلامی و جبهه مقاومت ام‌القرای کشورهای اسلامی هستند و آمریکا و اسرائیل به همین دلیل است که تنها از ایران و جبهه مقاومت ترس دارند.