زارعی: اختلافات حتی اگر موجه باشد نباید به تفرقه تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد زارعی در خطبههای عبادی-سیاسی نماز جمعه اسلامآبادغرب، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به اهمیت ایام مبارک ذیالحجه از جمله روز عرفه، عید قربان، عید غدیر و سالروز ولادت امام هادی (ع) و همچنین ۱۴ خرداد سالروز رحلت امام خمینی (ره) اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از غنیترین دورههای معارف دینی، زیارت «جامعه کبیره» است که از امام هادی (ع) به یادگار مانده و مرور آن در حرمین شریفین، در واقع مرور یک دوره کامل معارف اعتقادی محسوب میشود.
وی با اشاره به فرازهایی از این زیارتنامه شریفه افزود: یک مسلمان شیعه باید تمام امور فردی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خود را به اهلبیت (ع) تفویض کند و در برابر آنان تسلیم قلبی باشد. اوج این معارف آنجاست که تأکید میشود همراهی با اهلبیت (ع) در غیبت و قدرت باید مطلق باشد و قلب و رأی ما تابع نظر ولایت قرار گیرد.
همراهی با ولیفقیه در شرایط سخت محک میخورد
امام جمعه اسلامآبادغرب با استناد به کلام شهید مطهری مبنی بر اینکه همراهی با امام زنده بسیار سختتر از همراهی با امام غایب است، تصریح کرد: دوران حکومت امیرالمؤمنین (ع) سراسر به جنگ با مدعیان دینداری و صحابه پیامبر (ص) گذشت. در جنگ صفین و نبرد «لیلة الهریر»، با وجود پیروزی قطعی سپاه امام علی (ع) و تلفات سنگین سپاه معاویه، خباثت خواص بیبصیرت همچون اشعث بن قیس و فریبخوردگان با دسیسه نیزه شدن قرآنها، حضرت را مجبور به پذیرش حکمیت کرد.
حجتالاسلام زارعی ادامه داد: دینداری و انقلابیگری واقعی افراد در زمان عزل و نصبها و سختیها مشخص میشود؛ همانند شخصیتی چون «ابن صوحان» که پس از عزل از مقامش توسط امیرالمؤمنین (ع) نه تنها گارد نگرفت، بلکه دست حضرت را بوسید و تا لحظه شهادت دست از دامن ولایت برنداشت.
وی با تأکید بر اینکه تسلیم کامل در برابر ولیامر در انقلاب اسلامی ایران به زیبایی تجلی یافت، گفت: امام راحل (ره) به درستی فرمودند که مردم این دوره از مردم زمان حضرت علی (ع) بهتر هستند. در فشارهای سنگین پس از شهادت «امام شهید» و جنگ تحمیلی سوم، مردم هرگز پا پس نکشیدند. در جریان جنگ ۴۰ روزه و در شرایطی که مردم به مدت ۱۰ روز رهبر نداشتند، این آحاد ۹۰ میلیونی بودند که با بصیرت مملکت را رهبری کردند و به فرموده مقام معظم رهبری، این حضور و استقامت یک معجزه در این قرن است.
اصول فکری امامین انقلاب و خنثی شدن توطئههای دشمن
خطیب جمعه اسلامآبادغرب با برشمردن اصول فکری امام راحل از نگاه امام شهید، بیان کرد: ایستادگی در برابر تحمیل و نفوذ قدرتهای خارجی، اهمیت دادن و اصل دانستن ملتها، اصرار بر وحدت مسلمین و مبارزه با تفرقهافکنی، و حفظ یکپارچگی ملی از مهمترین این اصول است.
وی تأکید کرد: به برکت همین ایستادگی، انقلاب اسلامی که روزی یک نهال نوپا بود، امروز به درختی تنومند با اقتدار بینظیر تبدیل شده است که آمریکا، اسرائیل و اروپا در برابر توانایی آن زانو زدهاند. به فضل خدا و با این روند، اخراج نهایی آمریکا از منطقه و اضمحلال اسرائیل را به چشم خواهیم دید؛ کما اینکه رزمندگان اسلام دیشب در بندرعباس با شجاعت تمام دشمن را خوار و ذلیل کردند.
لزوم پرهیز از اختلافات سیاسی و رسالت خطیر مجلس دوازدهم
حجتالاسلام زارعی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به پیام مهم مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز به کار مجلس دوازدهم، تأکید کرد: رهبر معظم انقلاب بر صیانت از وحدت و پرهیز از اختلافات پوچ سیاسی تأکید ویژهای داشتند. امروز هر اختلافی که به مرئی و منظر توده مردم کشانده شود، بیارزش و مخرب است. دشمن پس از ناکامی در جنگ تحمیلی، فشارهای اقتصادی و محاصره تبلیغاتی، اکنون به دنبال ایجاد تفرقه و تجزیه اجتماعی است.
وی افزود: به فرموده صریح رهبری، حتی اگر اختلافات عقیده یا سلیقه «موجه» هم باشد، نباید به تنازع و تفرقه تبدیل شود و تکتک آحاد ملت باید قولاً و عملاً مظهر انسجام باشند. نمایندگان مجلس که نخبگان سیاسی درجه یک جامعه هستند، باید مصوبات خود را معطوف به نیازهای اصلی مردم و امیدآفرینی کنند و از نطقهای پیش از دستوری که باعث پمپاژ ناامیدی در جامعه میشود، اکیداً بپرهیزند.
امام جمعه اسلامآبادغرب برنامههای اولویتدار مجلس را ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید و بازسازی خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی دوم و سوم دانست و خاطرنشان کرد: نماینده حقیقی باید از جنس ملت باشد و درد مردم را بفهمد؛ همانند برخی نمایندگانی که فرزندانشان در مشاغل کارگری و فستفودها مشغول فعالیت هستند و با درد جامعه آشنایند. صندلی نمایندگی، خط مقدم تحول و پیشرفت کشور است.
حضور در تجمعات شبانه، ضامن بقای انقلاب است
حجتالاسلام زارعی در پایان با دعوت از عموم مردم برای شرکت مستمر در تجمعات خودجوش شبانه که هر شب ساعت ۲۱:۳۰ در جنب مسجد جامع برگزار میشود، اظهار کرد: حضور در این تجمعات در راستای دفاع از دین و انقلاب، در شرایط کنونی حکمی شبیه به واجب عینی دارد.
وی تصریح کرد: حتی صرف حضور فیزیکی در این مراسمها، بدون انجام هیچ کار اضافهای، لرزه بر اندام دشمن میاندازد و باعث قوام اسلام میشود. نباید اجازه دهیم انتقادات یا برخی حاشیهها ما را از هدف اصلی بازدارد و با کمرنگ شدن حضورمان دشمن شاد شویم؛ چرا که مردم ما نشان دادهاند خستگیناپذیرند و پای کار انقلاب ایستادهاند.
