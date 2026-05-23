برگزاری نشست شورای اطلاع رسانی دولت با محوریت جام جهانی فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، سلسله جلسات شورای اطلاع رسانی دولت بنا به موضوعات و نیازهای روز کشور به صورت هفتگی در وزاتخانه ها و نهادهای مختلف برگزار می شود.



بر این اساس با توجه به در پیش بودن رقابت های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ در مقطع حساس کنونی، اعضای شورای اطلاع رسانی دولت گرد هم آمدند تا هم اندیشی لازم را با وزیر ورزش و جوانان و معاونین وی داشته باشند.



استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور، به تصویر کشیدن مظلومیت و اقتدار ملت ایران در جنگ تحمیلی رمضان و بهره مندی از تیم رسانه ای حرفه ای در بازی های جام جهانی آمریکا از مهم‌ترین محورهای بحث در این جلسه بود که اعضای حاضر در خصوص آن بحث و تبادل نظر کردند.



احمد دنیامالی گزارشی از اقدامات صورت گرفته در جهت آماده سازی تیم ملی فوتبال برای شرکت در این بازی ها ارائه کرد و تاکید داشت که دولت وفاق ملی حمایت همه جانبه ای را از مجموعه ورزش داشته است.