به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول فلاحزاده ظهر شنبه در نشست شورای راهبری اداری در ایلام در تشریح جزئیات این طرح اظهار داشت: در گام نخست اجرای این برنامه، کارگروه ویژهای با حضور نماینده تامالاختیار مرکز ملی بازرسی در استان ایلام تشکیل شده است تا نظارت دقیق و مستمری بر عملکرد دستگاههای اجرایی اعمال شود.
فلاحزاده با بیان اینکه بازرسیهای این طرح فراتر از روشهای سنتی و به صورت هوشمند انجام میشود، افزود: این کارگروه با بهرهگیری از دادههای ثبتشده در سامانه هوشمند «فواد»، بازرسیهای منظم، هدفمند و دورهای (اعم از محسوس و نامحسوس) را در دستور کار قرار داده است.
وی تصریح کرد: پایش دقیق هشت شاخص کلیدی در سامانه فواد، محور اصلی ارزیابیهاست تا از رعایت استانداردهای کیفی در ارائه خدمات به اربابرجوع اطمینان حاصل شود.
معاون مرکز بازرسی، ارتقای سلامت و فوریتهای اداری کشور تأکید کرد: خروجیهای حاصل از این بازرسیها در بازههای زمانی ماهانه، فصلی، ششماهه و سالانه تدوین و به استاندار ایلام به عنوان عالیترین مقام اجرایی استان ارائه میشود. این گزارشها به عنوان مستندات دقیق، مبنای تصمیمگیریهای مدیریتی و اصلاح فرآیندهای معیوب اداری قرار خواهد گرفت.
فلاحزاده با تأکید بر عزم جدی مرکز ملی بازرسی برای تحقق کامل اهداف این طرح، خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما، تبدیل ایلام به یک الگوی موفق در زمینه تحول اداری و تکریم اربابرجوع است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با مشارکت فعال دستگاههای اجرایی و تداوم نظارتهای دقیق، شاهد ارتقای محسوس در سلامت اداری و پاسخگویی به مطالبات مردمی در این استان باشیم.
