۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

نظارت هوشمند بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی با رویکرد «رضایت‌سنجی»

ایلام - معاون مرکز بازرسی، ارتقای سلامت و فوریت‌های اداری و استخدامی کشور از نظارت هوشمند بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی با رویکرد «رضایت‌سنجی» خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول فلاح‌زاده ظهر شنبه در نشست شورای راهبری اداری در ایلام در تشریح جزئیات این طرح اظهار داشت: در گام نخست اجرای این برنامه، کارگروه ویژه‌ای با حضور نماینده تام‌الاختیار مرکز ملی بازرسی در استان ایلام تشکیل شده است تا نظارت دقیق و مستمری بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی اعمال شود.

فلاح‌زاده با بیان اینکه بازرسی‌های این طرح فراتر از روش‌های سنتی و به صورت هوشمند انجام می‌شود، افزود: این کارگروه با بهره‌گیری از داده‌های ثبت‌شده در سامانه هوشمند «فواد»، بازرسی‌های منظم، هدفمند و دوره‌ای (اعم از محسوس و نامحسوس) را در دستور کار قرار داده است.

وی تصریح کرد: پایش دقیق هشت شاخص کلیدی در سامانه فواد، محور اصلی ارزیابی‌هاست تا از رعایت استانداردهای کیفی در ارائه خدمات به ارباب‌رجوع اطمینان حاصل شود.

معاون مرکز بازرسی، ارتقای سلامت و فوریت‌های اداری کشور تأکید کرد: خروجی‌های حاصل از این بازرسی‌ها در بازه‌های زمانی ماهانه، فصلی، شش‌ماهه و سالانه تدوین و به استاندار ایلام به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی استان ارائه می‌شود. این گزارش‌ها به عنوان مستندات دقیق، مبنای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی و اصلاح فرآیندهای معیوب اداری قرار خواهد گرفت.

فلاح‌زاده با تأکید بر عزم جدی مرکز ملی بازرسی برای تحقق کامل اهداف این طرح، خاطرنشان کرد: هدف نهایی ما، تبدیل ایلام به یک الگوی موفق در زمینه تحول اداری و تکریم ارباب‌رجوع است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با مشارکت فعال دستگاه‌های اجرایی و تداوم نظارت‌های دقیق، شاهد ارتقای محسوس در سلامت اداری و پاسخگویی به مطالبات مردمی در این استان باشیم.

