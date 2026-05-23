قطع موقت گاز چند روستای بویراحمد برای توسعه شبکه گازرسانی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید طالبی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به منظور توسعه شبکه گازرسانی و انجام عملیات فنی، جریان گاز در روستاهای مور دراز، چنارستان (پنبه‌زاری)، مختار و جدول غوره مختار در شهرستان بویراحمد قطع خواهد شد.

وی افزود: این قطعی روز یکشنبه سوم خردادماه ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح آغاز می‌شود و به مدت ۱۰ ساعت ادامه خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه اجرای این عملیات منوط به مساعد بودن شرایط جوی است، از مشترکان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، همکاری لازم را با عوامل اجرایی شرکت گاز داشته باشند.