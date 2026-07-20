قطع ۱۰ ساعته گاز در بخشی از شهرستان بهمئی برای توسعه شبکه

حمید طالبی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: به‌منظور اجرای عملیات توسعه شبکه گاز، جریان گاز در برخی مناطق شهرستان بهمئی روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه ۱۴۰۵ به‌طور موقت قطع می‌شود.

وی افزود: بر این اساس، گاز مشترکان روستاهای الهی‌آباد، دره‌زری، گورترک، تل‌رضاقلی، مرغداری درخشان (قلعه ممبی) و محدوده سه‌راهی ممبی به سمت کلانتری سرمرغ در شهرستان لیکک، از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۰ ساعت و در صورت مساعد بودن شرایط جوی قطع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد از مشترکان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، شیر اصلی گاز را در زمان قطع جریان ببندند و پس از وصل مجدد گاز، از روشن بودن وسایل گازسوز و نبود نشتی اطمینان حاصل کنند.

وی از شهروندان خواست با توجه به اجرای این عملیات عمرانی، همکاری لازم را با عوامل اجرایی شرکت گاز داشته باشند.