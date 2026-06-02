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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

قطع ۱۰ ساعته گاز در بخشی از روستاهای دشتروم بویراحمد برای توسعه شبکه

قطع ۱۰ ساعته گاز در بخشی از روستاهای دشتروم بویراحمد برای توسعه شبکه

یاسوج-مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد از قطع ۱۰ ساعته موقت گاز در مجموعه روستاهای بخش دشتروم شهرستان بویراحمد خبر داد.

حمید طالبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای عملیات توسعه شبکه گازرسانی در شهرستان بویراحمد خبر داد و اظهار کرد: به منظور انجام این عملیات، جریان گاز در مجموعه روستاهای بخش دشتروم به صورت موقت قطع خواهد شد.

وی افزود: گاز مشترکان روستاهای جهان‌آباد، سرگچینه، تنگاری، منصورآباد و چشمه‌پهن روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۰ ساعت قطع می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه اجرای این طرح در راستای تقویت زیرساخت‌های گازرسانی و ارتقای کیفیت خدمات به مشترکان انجام می‌شود، تصریح کرد: این عملیات در صورت مساعد بودن شرایط جوی اجرا خواهد شد.

طالبی از مشترکان مناطق یادشده خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، شیر اصلی گاز منازل و واحدهای خود را در مدت زمان قطع گاز بسته نگه دارند و پس از برقراری مجدد جریان گاز، در صورت بروز هرگونه مشکل با سامانه امداد گاز ۱۹۴ تماس بگیرند.

کد مطلب 6847997

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