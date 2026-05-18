۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

قطع ۱۰ ساعته گاز در برخی مناطق بویراحمد برای توسعه شبکه گاز رسانی

یاسوج-مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد از قطع موقت گاز در برخی مناطق شهرستان بویراحمد در روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه خبر داد.

حمید طالبی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور توسعه شبکه گازرسانی، جریان گاز در برخی مناطق شهرستان بویراحمد به صورت موقت قطع خواهد شد.

وی افزود: گاز منطقه شرف‌آباد، بلوار کشاورز، کوی مخابرات، کوی آزادگان و کوی علوم پزشکی روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۰ ساعت قطع می‌شود.

مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: این عملیات در صورت مساعد بودن شرایط جوی اجرایی خواهد شد.

وی از مشترکان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، شیرهای گاز وسایل گازسوز را در مدت زمان قطع گاز بسته نگه دارند.

