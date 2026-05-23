«مثل یک راز» از جشنواره اینچئون کره جایزه گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «مثل یک راز» به نویسندگی و کارگردانی سعید زمانیان و بازی الناز شاکردوست که در حال حاضر در اکران آنلاین در پلتفرم فیلیمو است، جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره فیلم کوتاه اینچئون کره جنوبی را از آن خود کرد.

سومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه اینچئون که ژانویه ۲۰۲۶ برابر با دی ۱۴۰۴ در شهر اینچئون برگزار شد، برای گرد هم آوردن و معرفی استعدادهای خلاق نوظهور از نقاط مختلف جهان ایجاد شده است. این جشنواره توجه ویژه‌ای به داستان‌سرایی بصری معاصر و شیوه‌های هنری مستقل دارد.

«مثل یک راز» سومین ساخته کوتاه سعید زمانیان است و پیش از این نیز، در جشنواره فلیکر آیلند که مورد تایید اسکار است، کاندید جایزه بهترین فیلمنامه شد. همچنین، در سی‌امین جشنواره پورتوبلو لندن، نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم کوتاه درام شد. این فیلم کوتاه همچنین، در جشنواره وست چستر آمریکا و چهل و دومین جشنواره فیلم فجر نیز حضور داشته است. بازیگر کودک این فیلم نیز، برنده جایزه بهترین بازیگر کودک از دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه شهر صورتی شد.

الناز شاکردوست، سپیده دستینه، ترنم آهنگر، منصور نصیری و ساحل نامور بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

پخش بین‌الملل اثر بر عهده کمپانی سینه‌راما به مدیریت نشاط باقری است.

عوامل فیلم کوتاه «مثل یک راز» عبارتند از نویسنده و کارگردان: سعید زمانیان، مدیر فیلمبرداری: پویان آقابابایی، تدوین: عماد خدابخش، صدابردار: امیر نوبخت، طراحی صحنه: پوریا اخوان، طراح گریم: مونا جعفری، طراح لباس: حدیث حسن‌وند، طراحی و ترکیب صدا: رامین ابوالصدق، مدیر تولید: مینا سنگ سفیدی، برنامه ریز و دستیار کارگردان: مرضیه اکبرنژاد، موسیقی: پیام آزادی، طراح جلوه‌های ویژه: حسن ایزدی، عکاس: فتاح ذی نوری.