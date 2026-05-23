پیروز اصلی میدان نبرد «ملت ایران» هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد امیری‌مقدم پیش از ظهر شنبه در نشستی با اصحاب رسانه که ظهر شنبه دوم خرداد در معراج شهدای قزوین برگزار شد، با اشاره به چهل و چهارمین سالگرد عملیات «الی‌بیت‌المقدس» اظهار داشت: هدف از برگزاری این برنامه‌ها، گسترش و تعمیق فرهنگ مقاومت در میان نسل جوان است. توانمندی امروز ما در «دفاع مقدس سوم»، برگرفته از فرهنگ والای هشت سال دفاع مقدس بوده و باید این میراث گرانسنگ را پاس بداریم.

وی بر ضرورت تبیین نقش اماکن انقلابی در تربیت نسل جدید، حضور همگانی مردم و گرامیداشت یاد شهدای «جنگ رمضان» تأکید کرد و افزود: دزفول از جمله شهرهایی بود که مورد هجوم دشمن قرار گرفت و مردم با مقاومت از آن دفاع کردند؛ رشادتی که همچنان در اذهان مانده است.

مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس قزوین در تشریح عملیات الی‌بیت‌المقدس گفت: این عملیات سرانجام در ساعت ۱۱ روز سوم خرداد به ثمر نشست و خرمشهر پس از ۵۷۸ روز اشغال، آزاد شد. صدام ادعا کرده بود ظرف کمتر از یک هفته ایران را تصرف می‌کن اما ماشین جنگی عراق به مدت ۳۴ روز در خرمشهر زمین‌گیر شد. پس از این عملیات، ارتش عراق به لاک دفاعی فرو رفت و به دلیل ضربه سنگینی که خورد، نتوانست عملیات گسترده دیگری را سازماندهی کند.

وی خاطرنشان کرد: عملیات الی‌بیت‌المقدس یکی از پیچیده‌ترین و ویژه‌ترین عملیات‌های دوران دفاع مقدس بود. در طول تاریخ، خرمشهر چندین بار اشغال شده و برای بازپس‌گیری آن در دوره‌های پیشین، امتیازاتی همچون هرات و سلیمانیه واگذار شد؛ اما در دفاع مقدس، نخستین و تنها باری بود که بدون پرداخت هیچ بهایی و تنها با رشادت و مقاومت رزمندگان، خرمشهر آزاد شد. ما با دست خالی و یاری همه مردم، این پیروزی را رقم زدیم و ۱۳۰ هزار نفر در چهار مرحله در این عملیات حضور یافتند.

امیری‌مقدم با بیان اینکه خرمشهر صرفاً فتح جغرافیایی نبود، بلکه فتح ارزش‌های انسانی محسوب می‌شود، به فرموده امام خمینی ره اشاره کرد و گفت: امام شهید فرمودند «خرمشهرها در پیش است» که جنگ رمضان نمونه بارز آن است. امروز نیز مردم همچنان پای کار هستند و پیروز اصلی میدان، ملت ایران است.

وی تاکید کرد: در ۹۰ روز گذشته، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی با همکاری برخی کشورهای منطقه، دچار اشتباه محاسباتی شد؛ آنان قصد ساقط کردن نظام را داشتند اما مردم در برابر ارزش‌های انقلاب ایستادگی کردند. ما سه میدان رزم، دیپلماسی و خیابان را داریم که یکپارچه عمل می‌کنند و تا زمانی وحدت باشد، پیروز خواهیم بود.

وی پشتیبانی مردمی را حیاتی خواند و تصریح کرد: بیش از ۳۰ میلیون نفر در سامانه «جان‌فدا» ثبت‌نام کرده‌اند؛ نه تنها کسی از کشور خارج نشد، بلکه برخی از ایرانیان خارج از کشور نیز بازگشتند. دولت نیز مدیریت مناسبی در زمینه بازار و تأمین کالا داشت.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت استان قزوین در پایان به تشریح برنامه‌های پیش‌رو پرداخت و گفت: گلباران گلزار شهدا، دیدار با شهدای عملیات الی‌بیت‌المقدس، سخنرانی فرماندهان نظامی در ۲۰ نماز جمعه و دیدار با ائمه جمعه در سطح استان از محوری‌ترین برنامه‌هاست. تجمع اصلی روز یکشنبه سوم خرداد ساعت ۲۱ در ضلع جنوبی مهدیه برگزار می‌شود. همچنین گرامیداشت شهدای جنگ رمضان در چند نقطه، رژه خودرویی روز شنبه دوم خرداد ساعت ۲۱ در سطح استان، افتتاح ۶ یادمان شهید گمنام و رونمایی از کتب دفاع مقدس از دیگر اقدامات این ایام خواهد بود.