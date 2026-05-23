تغییر نگرش منفی دانشگاههای عراق به ایران بعد از جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، احسان قبول در نخستین نشست هم‌اندیشی استادان علوم قرآن و حدیث دانشگاه‌های کشور با تأکید بر ظرفیت‌های قرآنی در عرصه روابط علمی بین‌الملل با بیان اینکه نخستین اولویت در حوزه پژوهش، بهره‌گیری از ایرانیان متخصص مقیم خارج از کشور است، افزود: این نکات هم پشتوانه معنوی دارد و هم کمک‌های مالی که بتوانیم از این برنامه‌ها داشته باشیم و حمایت کنیم.

وی ادامه داد: ایرانیان مقیم خارج از کشور اهمیت ویژه‌ای دارند و کمیسیون مربوطه در ذیل ریاست جمهوری و به سرپرستی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تعریف شده است. ما باید به روش‌های مختلف این ایرانیان را جذب نهادهای دانشگاهی و پژوهشی خود کنیم.

ایجاد شبکه ایرانیان مقیم خارج کشور در حوزه قرآن‌پژوهی و اسلام‌پژوهی تا پایان سال

رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، با تأکید بر ظرفیت بالای قرآن‌پژوهان ایرانی در خارج از کشور گفت: در کشورهای مختلف، قرآن‌پژوهان بسیار برجسته و شاخصی داریم. امیدواریم بتوانیم تا پایان سال شبکه ایرانیان مقیم خارج کشور در حوزه قرآن‌پژوهی و اسلام‌پژوهی را ایجاد کنیم و از این طریق، به‌ویژه در حوزه پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، از این گنجینه‌های ارزشمند دورافتاده از وطن استفاده کنیم و آنان را به مام وطن بازگردانیم.

وی دومین محور را ایجاد شبکه‌های علمی در ذیل سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC) عنوان کرد و افزود: امیدوارم بتوانیم با محوریت قرآن و موضوعات مختلف این حوزه، شبکه‌ای برای قرآن‌پژوهی در کشورهای اسلامی تعریف کنیم تا بتوانیم آن را به نام جمهوری اسلامی ایران ثبت و پیگیری کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های هوش مصنوعی و دبیرخانه مرتبط با آن گفت: اگر این پیوند با هوش مصنوعی که بر آن تأکید شد برقرار شود، دبیرخانه آن در خود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز ماست. در این زمینه حتی می‌توانیم وام‌های بسیار خوبی از بانک توسعه اسلامی دریافت کنیم. دانشگاه صنعتی شریف نیز در بخش OIC۱۵ هوش مصنوعی دبیرخانه این حوزه را بر عهده دارد و می‌توان با این حوزه ارتباط برقرار کرد و از بسترهای تهیه‌شده بهره برد.

قبول همچنین شبکه‌های اسلامی دیگر مانند کامستک را از دیگر ظرفیت‌های مهم برشمرد و گفت: این‌ها هم بسترهای خوبی هستند برای اینکه شبکه‌های قرآنی در ذیل آن تعریف شوند.

چهل درصد یک کلاس می‌تواند به صورت مجازی ارائه شود؛ برگزاری ۱۰۰ کلاس مجازی با حضور استادان بین المللی

وی حوزه آموزش را یکی دیگر از محورهای اصلی دیپلماسی علمی دانست و اظهار داشت: امیدوارم دست‌کم در حوزه علوم قرآنی تا پایان سال، صد کلاس با استادان ایرانی خارج از کشور و استادان بین‌الملل داشته باشیم. طبق مقررات، حداکثر تا چهل درصد یک کلاس می‌تواند به صورت مجازی ارائه شود. امیدواریم در نیم‌سال بعدی، کلاس‌ها با حضور استادان ایرانی و استادان بین‌المللی، به‌ویژه استادان کشورهای اسلامی و به‌طور خاص کشور مصر برگزار شود.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر همکاری علمی با کشور مصر گفت: ماموریتی برای ما تعریف شده بود تا توسعه همکاری‌ها در حوزه قرآن بتواند بستر مناسبی برای همکاری با کشور مصر فراهم کند و از استادان بین‌الملل، اعم از ایرانی مقیم و خارجی، درخواست شود که کلاس‌هایی را در این زمینه برگزار کنند.

رئیس مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم در ادامه، فناوری را سومین حوزه مهم این برنامه برشمرد و تأکید کرد: مجموعه تحرکات و جنبش‌های علمی کشور باید به بحث فناوری ختم شود. در این زمینه باز هم به موضوع هوش مصنوعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آن اشاره می‌کنم. مؤسساتی مانند نور گزارش‌های بسیار موفقی در حوزه فناوری داشته‌اند و ما باید بتوانیم این دستاوردها را در سطح کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی ارائه کنیم.

پنج سال پیش نگرش دانشگاهیان عراقی نسبت به ایران منفی بود/در جنگ اخیر این نگرش کاملاً مثبت شد

قبول در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر اهمیت کشور عراق در همکاری‌های علمی و دانشگاهی گفت: در طی پنج سال اخیر، یک چرخش نگرشی از سوی دانشگاه‌های عراق نسبت به ایران رخ داده است. گزارشی که برای من ارسال شد، نشان می‌داد که پنج سال پیش نگرش دانشگاهیان عراق نسبت به ایران منفی بود، اما در جنگ اخیر این نگرش کاملاً مثبت شده بود؛ چه از سوی استادان و چه از سوی دانشجویان. تحلیلی که در میز عراق در آمریکا ارائه شده بود نیز این بود که تعاملات سال‌های اخیر دانشگاهی ایران و عراق عامل این موضوع بوده است.