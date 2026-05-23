ایران در جمع ۶ دارنده بزرگ ذخایر استراتژیک نفت جهان

به گزارش خبرنگار مهر، تازهترین گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان میدهد که ایران با وجود تحریمهای بینالمللی، با ذخیرهسازی ۷۴ میلیون بشکه نفت در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۶، همچنان در زمره ۱۰ دارنده بزرگ ذخایر استراتژیک نفت جهان جای دارد. این حجم از ذخایر، نسبت به فصل گذشته ۳ میلیون بشکه افزایش داشته است.
این گزارش حاکی از آن است که ذخایر نفتی ایران در این بازه زمانی، از کشورهایی نظیر امارات، فرانسه، اسپانیا و هند پیشی گرفته و بیش از سه برابر کشور هند ذخیره استراتژیک نفت در اختیار دارد. در این میان، چین با در اختیار داشتن بیش از ۱.۵ میلیارد بشکه نفت و افزایش ۱۰ درصدی ذخایر خود در فصل اخیر، نشان داده است که تهدیدات احتمالی در مسیرهای انرژی منطقه را کاملاً جدی گرفته است.
بر اساس این دادهها، آمریکا با وجود ادعاهای مکرر در خصوص استقلال انرژی، تنها حدود ۴۱۳ میلیون بشکه ذخیره نفت دارد که این رقم نسبت به دوره قبل هیچگونه افزایشی نداشته است. همچنین ژاپن با ۲۶۳ میلیون بشکه، عربستان با ۸۸ میلیون بشکه و کره جنوبی با ۷۸ میلیون بشکه، به ترتیب رتبههای سوم تا پنجم این فهرست را به خود اختصاص دادهاند. در مقایسه، ذخایر نفت فرانسه ۳۳ میلیون بشکه اعلام شده که کمتر از نیمی از حجم ذخایر استراتژیک ایران است.
تحلیلگران معتقدند جایگاه ایران در میان دارندگان ذخایر راهبردی نفت، در سناریوهای بحران انرژی و تنشهای احتمالی در تنگه هرمز، به عاملی کلیدی در ارتقای تابآوری و تقویت وزن ژئوپلیتیک کشور تبدیل شده است.
