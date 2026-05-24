پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پیمانی صبح یکشنبه در جمع فعالان اقتصادی استان همدان با تشریح عملکرد شبکه بانکی در سال گذشته اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در استان همدان پرداخت شد که بخش عمدهای از آن به حمایت از خانوادهها و تقویت زیرساختهای تولید اختصاص یافته است.
وی با تفکیک این تسهیلات بیان کرد: از این مبلغ، ۷.۸ هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و ودیعه مسکن و ۴.۲ هزار میلیارد تومان نیز در قالب تبصرههای ۱۸، ۲ و ۱۵ قانون بودجه به واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی استان تخصیص یافته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان در خصوص جزئیات تسهیلات حوزه خانواده گفت: در سال گذشته نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج، ۱.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ودیعه مسکن و ۱.۳ هزار میلیارد تومان نیز وام فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده است.
پیمانی با اشاره به جامعه آماری بهرهمندان از این تسهیلات افزود: در مجموع ۳۸ هزار نفر از مردم استان همدان از این تسهیلات بهرهمند شدند که شامل ۱۵ هزار نفر دریافتکننده وام ازدواج، ۱۴ هزار و ۵۰۰ نفر تسهیلات فرزندآوری و ۸ هزار و ۵۰۰ نفر وام ودیعه مسکن بوده است.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت حمایت از بخش مولد اقتصاد استان تصریح کرد: علاوه بر تسهیلات حمایتی خانوار، پرداخت ۴.۲ هزار میلیارد تومان به واحدهای تولیدی در قالب تبصرههای قانونی، با هدف تقویت تولید، تثبیت اشتغال و رونق اقتصادی استان انجام شده است.
