مراسم های شهادت امام باقر(ع) و حضرت مسلم بن عقیل(ع) در حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین مهدی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن ایام سوگواری شهادت امام محمدباقر(ع) و حضرت مسلم بن عقیل(ع) اظهار کرد: همزمان با این مناسبت‌های مذهبی، آیین‌های عزاداری و سوگواری با حضور سخنرانان و مداحان اهل‌بیت(ع) در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌شود.



مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم مطهر بانوی کرامت افزود: نخستین برنامه این ایام، شامگاه شنبه دوم خردادماه و بلافاصله پس از اقامه نماز عشاء برگزار خواهد شد که در آن حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدباقر طباطبایی به ایراد سخن خواهد پرداخت و علی حبیب‌زاده نیز مرثیه‌سرایی می‌کند.



وی ادامه داد: مراسم ظهر شهادت امام محمدباقر(ع) نیز روز یکشنبه سوم خردادماه بعد از نماز عصر برگزار می‌شود و سید جواد میرجعفری در این آیین معنوی به مداحی و ذکر مصائب اهل‌بیت(ع) خواهد پرداخت.



حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی‌زاده با اشاره به برنامه شام شهادت امام پنجم شیعیان بیان کرد: این مراسم شامگاه یکشنبه سوم خردادماه پس از نماز عشاء برگزار می‌شود که آیت‌الله نظری منفرد سخنران این مراسم خواهد بود و مسعود پیرایش نیز به مرثیه‌خوانی می‌پردازد.



وی همچنین از برگزاری مراسم ویژه شب شهادت حضرت مسلم بن عقیل(ع) خبر داد و تصریح کرد: این آیین سوگواری شامگاه دوشنبه چهارم خردادماه بعد از نماز عشاء برگزار خواهد شد که در آن حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی سخنرانی می‌کند و سید مهدی میرداماد نیز مداح این مراسم خواهد بود.



مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم مطهر حضرت معصومه(س) خاطرنشان کرد: این مراسم‌ها با حضور زائران، مجاوران و دلدادگان اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار می‌شود.