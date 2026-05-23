مراسم های شهادت امام باقر(ع) و حضرت مسلم بن عقیل(ع) در حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسین مهدیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن ایام سوگواری شهادت امام محمدباقر(ع) و حضرت مسلم بن عقیل(ع) اظهار کرد: همزمان با این مناسبتهای مذهبی، آیینهای عزاداری و سوگواری با حضور سخنرانان و مداحان اهلبیت(ع) در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار میشود.
مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم مطهر بانوی کرامت افزود: نخستین برنامه این ایام، شامگاه شنبه دوم خردادماه و بلافاصله پس از اقامه نماز عشاء برگزار خواهد شد که در آن حجتالاسلام والمسلمین سید محمدباقر طباطبایی به ایراد سخن خواهد پرداخت و علی حبیبزاده نیز مرثیهسرایی میکند.
وی ادامه داد: مراسم ظهر شهادت امام محمدباقر(ع) نیز روز یکشنبه سوم خردادماه بعد از نماز عصر برگزار میشود و سید جواد میرجعفری در این آیین معنوی به مداحی و ذکر مصائب اهلبیت(ع) خواهد پرداخت.
حجتالاسلام والمسلمین مهدیزاده با اشاره به برنامه شام شهادت امام پنجم شیعیان بیان کرد: این مراسم شامگاه یکشنبه سوم خردادماه پس از نماز عشاء برگزار میشود که آیتالله نظری منفرد سخنران این مراسم خواهد بود و مسعود پیرایش نیز به مرثیهخوانی میپردازد.
وی همچنین از برگزاری مراسم ویژه شب شهادت حضرت مسلم بن عقیل(ع) خبر داد و تصریح کرد: این آیین سوگواری شامگاه دوشنبه چهارم خردادماه بعد از نماز عشاء برگزار خواهد شد که در آن حجتالاسلام والمسلمین رفیعی سخنرانی میکند و سید مهدی میرداماد نیز مداح این مراسم خواهد بود.
مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم مطهر حضرت معصومه(س) خاطرنشان کرد: این مراسمها با حضور زائران، مجاوران و دلدادگان اهلبیت عصمت و طهارت(ع) در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار میشود.
قم - مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) از برگزاری ویژهبرنامههای عزاداری سالروز شهادت امام محمدباقر(ع) و حضرت مسلم بن عقیل(ع) در حرم مطهر بانوی کرامت خبر داد.
