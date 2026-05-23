۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۴۵

مراسم های شهادت امام باقر(ع) و حضرت مسلم بن عقیل(ع) در حرم بانوی کرامت

قم - مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) از برگزاری ویژه‌برنامه‌های عزاداری سالروز شهادت امام محمدباقر(ع) و حضرت مسلم بن عقیل(ع) در حرم مطهر بانوی کرامت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین مهدی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرارسیدن ایام سوگواری شهادت امام محمدباقر(ع) و حضرت مسلم بن عقیل(ع) اظهار کرد: همزمان با این مناسبت‌های مذهبی، آیین‌های عزاداری و سوگواری با حضور سخنرانان و مداحان اهل‌بیت(ع) در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌شود.

مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم مطهر بانوی کرامت افزود: نخستین برنامه این ایام، شامگاه شنبه دوم خردادماه و بلافاصله پس از اقامه نماز عشاء برگزار خواهد شد که در آن حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدباقر طباطبایی به ایراد سخن خواهد پرداخت و علی حبیب‌زاده نیز مرثیه‌سرایی می‌کند.

وی ادامه داد: مراسم ظهر شهادت امام محمدباقر(ع) نیز روز یکشنبه سوم خردادماه بعد از نماز عصر برگزار می‌شود و سید جواد میرجعفری در این آیین معنوی به مداحی و ذکر مصائب اهل‌بیت(ع) خواهد پرداخت.

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی‌زاده با اشاره به برنامه شام شهادت امام پنجم شیعیان بیان کرد: این مراسم شامگاه یکشنبه سوم خردادماه پس از نماز عشاء برگزار می‌شود که آیت‌الله نظری منفرد سخنران این مراسم خواهد بود و مسعود پیرایش نیز به مرثیه‌خوانی می‌پردازد.

وی همچنین از برگزاری مراسم ویژه شب شهادت حضرت مسلم بن عقیل(ع) خبر داد و تصریح کرد: این آیین سوگواری شامگاه دوشنبه چهارم خردادماه بعد از نماز عشاء برگزار خواهد شد که در آن حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی سخنرانی می‌کند و سید مهدی میرداماد نیز مداح این مراسم خواهد بود.

مدیر روابط عمومی و تبلیغات حرم مطهر حضرت معصومه(س) خاطرنشان کرد: این مراسم‌ها با حضور زائران، مجاوران و دلدادگان اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار می‌شود.

کد مطلب 6838575

