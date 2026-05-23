به گزارش خبرنگار مهر در پی رشد بیش از ۵۰ درصدی قیمت بنزین در آمریکا از زمان آغاز تنش‌های نظامی علیه ایران، تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند که در تعطیلات پیش‌رو (آخرین دوشنبه ماه مه)، بهای سوخت در بسیاری از ایالت‌ها رکورد جدیدی را ثبت کند.

بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، ایالت‌هایی از جمله آلاسکا، کلرادو، هاوایی، کنتاکی، میشیگان، مینه‌سوتا، میزوری، مونتانا، نبراسکا، نیومکزیکو، اوهایو، اورگن، داکوتای جنوبی، واشنگتن، ویرجینیای غربی و وایومینگ شاهد عبور قیمت‌ها از اوج تاریخی سال ۲۰۲۲ خواهند بود.

کارشناسان معتقدند با تداوم ناامنی‌ها در خاورمیانه و تداوم انسداد تنگه هرمز، قیمت بنزین در ایالات متحده به بالاترین سطح در تاریخ این کشور خواهد رسید. با توجه به اقدامات نظامی و متجاوزانه اخیر در منطقه، چشم‌انداز روشنی برای بازگشت وضعیت این آبراه استراتژیک به شرایط پیش از آغاز درگیری‌ها در کوتاه‌مدت وجود ندارد و تداوم این وضعیت، فشار بر بازار انرژی آمریکا را دوچندان کرده است.