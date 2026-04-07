به گزارش خبرنگار مهر همزمان با ادامه جنگ رمضان (جنگ میان ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی) و پیامدهای آن بر بازار جهانی انرژی، گزارشها از ایالات متحده حاکی از افزایش کمسابقه قیمت بنزین در برخی نقاط این کشور است؛ بهطوری که نرخ فروش در برخی جایگاهها به آستانه ۱۰ دلار برای هر گالن رسیده است.
روزنامه Los Angeles Times با انتشار مقالهای اعلام کرد، در منطقه «بیگسور» در ایالت کالیفرنیا، قیمت بنزین در یک جایگاه سوخت به حدود ۱۰ دلار برای هر گالن رسیده است؛ رقمی که پیش از این در بازار سوخت آمریکا تقریباً غیرقابل تصور تلقی میشد.
بر اساس این گزارش، در منطقه Gorda by the Sea، قیمت بنزین در حال حاضر ۹.۹۹ دلار ثبت شده و عملاً در همین سطح متوقف شده است. مالک این جایگاه سوخت در گفتوگو با لسآنجلس تایمز اعلام کرده افزایش هزینههای تأمین و حمل سوخت در این منطقه باعث جهش قیمتها شده است.
این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که تشدید تنشهای نظامی در منطقه غرب آسیا و بهویژه جنگ ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی و بسته شدن تنگه هرمز، نگرانیها درباره تداوم اختلال در جریان عرضه نفت و فرآوردههای انرژی را در بازارهای جهانی افزایش داده است.
با این حال نکته قابل توجه در گزارش لسآنجلس تایمز، محدودیتی است که حتی زیرساختهای فنی جایگاههای سوخت آمریکا با آن مواجه شدهاند؛ بهگونهای که بسیاری از پمپبنزینها تنها تا عدد ۹.۹۹۹ دلار را نمایش میدهند و امکان ثبت قیمتهای بالاتر در آنها پیشبینی نشده است.
به این ترتیب، در حالی که قیمت بنزین در برخی نقاط آمریکا به مرز دو رقمی شدن نزدیک شده، محدودیت فنی نمایشگر پمپها خود به نشانهای از غیرقابل تصور بودن چنین قیمتهایی در زمان طراحی این تجهیزات تبدیل شده است؛ موضوعی که نشان میدهد حتی صنعت سوخت این کشور نیز سناریوی رسیدن بنزین به ۱۰ دلار برای هر گالن را از پیش پیشبینی نکرده بود.
