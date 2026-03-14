  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

رویترز: احتمال جهش قیمت بنزین در کالیفرنیا تا ۱۰ دلار

رویترز گزارش داد قیمت بنزین در کالیفرنیا به ۵ دلار در هر گالن رسیده و در صورت تداوم جنگ و کاهش تولید پالایشگاه‌ها ممکن است تا ۱۰ دلار افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، همزمان با تشدید تنش‌های نظامی و افزایش قیمت جهانی انرژی، بهای بنزین در ایالت کالیفرنیای آمریکا روند صعودی گرفته است.

بر اساس این گزارش، قیمت بنزین در کالیفرنیا در حال حاضر به حدود ۵ دلار در هر گالن رسیده، در حالی که میانگین قیمت بنزین در سراسر ایالات متحده حدود ۳.۶۳ دلار برای هر گالن است.

داده‌ها نشان می‌دهد که تنها در یک ماه گذشته قیمت بنزین در این ایالت بیش از ۱۸ درصد افزایش یافته است.

تحلیلگران هشدار داده‌اند در صورتی که جنگ ادامه پیدا کند، تولید سوخت در پالایشگاه‌های کالیفرنیا با کاهش بیشتری مواجه خواهد شد.

بر اساس این گزارش، در چنین شرایطی ایالت‌های ساحل غربی آمریکا ممکن است ناچار شوند برای مدیریت کمبود سوخت، مصرف بنزین را تا حدود ۲۰ درصد کاهش دهند.

کارشناسان معتقدند تداوم اختلال در بازار جهانی انرژی می‌تواند فشار بیشتری بر بازار سوخت آمریکا وارد کرده و موجب افزایش بیشتر قیمت‌ها در ایالت‌های غربی این کشور شود.

کد خبر 6774376
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها