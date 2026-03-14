رویترز: احتمال جهش قیمت بنزین در کالیفرنیا تا ۱۰ دلار

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، همزمان با تشدید تنش‌های نظامی و افزایش قیمت جهانی انرژی، بهای بنزین در ایالت کالیفرنیای آمریکا روند صعودی گرفته است.

بر اساس این گزارش، قیمت بنزین در کالیفرنیا در حال حاضر به حدود ۵ دلار در هر گالن رسیده، در حالی که میانگین قیمت بنزین در سراسر ایالات متحده حدود ۳.۶۳ دلار برای هر گالن است.

داده‌ها نشان می‌دهد که تنها در یک ماه گذشته قیمت بنزین در این ایالت بیش از ۱۸ درصد افزایش یافته است.

تحلیلگران هشدار داده‌اند در صورتی که جنگ ادامه پیدا کند، تولید سوخت در پالایشگاه‌های کالیفرنیا با کاهش بیشتری مواجه خواهد شد.

بر اساس این گزارش، در چنین شرایطی ایالت‌های ساحل غربی آمریکا ممکن است ناچار شوند برای مدیریت کمبود سوخت، مصرف بنزین را تا حدود ۲۰ درصد کاهش دهند.

کارشناسان معتقدند تداوم اختلال در بازار جهانی انرژی می‌تواند فشار بیشتری بر بازار سوخت آمریکا وارد کرده و موجب افزایش بیشتر قیمت‌ها در ایالت‌های غربی این کشور شود.