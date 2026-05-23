کشف ۶۸۳ پرونده تخلف اقتصادی در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد سردارزاده اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۶ هزار و ۲۰۸ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و اقتصادی استان انجام شده که در نتیجه آن ۵۴۶ پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی با اشاره به ارزش ریالی پرونده‌های کشف شده افزود: مجموع ارزش این پرونده‌ها بیش از ۷۰ میلیارد و ۶۴۶ میلیون ریال بوده که بیانگر تشدید نظارت‌ها و برخورد جدی با متخلفان اقتصادی در سطح بازار استان است.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان ادامه داد: در حوزه مقابله با قاچاق کالا نیز ۱۹ مورد بازرسی تخصصی انجام شد که منجر به تشکیل ۲۳ پرونده تخلف شد و ارزش ریالی این پرونده‌ها بیش از ۷۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سردارزاده با اشاره به بازرسی از انبارها و مراکز نگهداری کالا بیان کرد: طی دو ماهه نخست امسال ۱۰ مورد بازرسی از انبارها انجام شد که حاصل آن تشکیل چهار پرونده تخلف بوده است.

وی از اجرای طرح‌های ویژه نظارتی در بازار استان خبر داد و گفت: در قالب گشت‌های مشترک، ۹۰۷ مورد بازرسی انجام و ۲۲۳ پرونده تخلف تشکیل شد که ارزش ریالی این پرونده‌ها بیش از ۲۰ میلیارد و ۸۲۰ میلیون ریال است.

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان همچنین به عملکرد سامانه رسیدگی به شکایات مردمی اشاره کرد و افزود: در این مدت ۴۰۲ گزارش مردمی در سامانه ثبت شد که از این تعداد، ۱۲۵ گزارش به تشکیل پرونده تخلف منجر شده است.

سردارزاده تاکید کرد: تشدید نظارت بر بازار، مقابله با احتکار، گرانفروشی و قاچاق کالا با جدیت در دستور کار قرار دارد و با هرگونه تخلف اقتصادی بدون اغماض برخورد خواهد شد.