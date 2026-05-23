۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

زمان انتخابات فدراسیون اسکیت مشخص شد

با اعلام وزارت ورزش، مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکیت ۱۶ تیرماه تشکیل می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام کامیار سلطانی مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها مجمع انتخاباتی فدراسیون اسکیت روز سه‌شنبه ۱۶ تیرماه برگزار خواهد شد.

همچنین لازم به ذکر است مجامع انتخاباتی فدراسیون دانش‌آموزی، تیراندازی، ناشنوایان و نابینایان نیز در تیرماه، پس از برگزاری آخرین جلسه هیات رئیسه تشکیل می‌شود.

