تشکیل و آغاز به کار رسمی انجمن «المپیک ویژه» با تعیین سرپرست

به گزارش خبرگزاری مهر، کامیار سلطانی امروز شنبه ۲ خردادماه حکم علی کاشی سرپرست انجمن المپیک ویژه را به وی اهدا کرد.



علی کاشی با حکم احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان به عنوان سرپرست انجمن المپیک ویژه منصوب شد.



دبیرکل المپیک ویژه ایران، رئیس انجمن ورزش افراد با کم توانی ذهنی کشور و مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی مراکز آموزش و پژوهش ورزش کشور جزو سوابق مدیریتی و اجرایی علی کاشی است.



لازم به ذکر است انجمن المپیک ویژه یک سازمان جهانی مورد تائید کمیته بین المللی المپیک است که در موضوع توسعه فعالیت ورزشی توان‌یابان ذهنی فعالیت می‌کند. این انجمن پس از ۲۸ سال با موافقت احمد دنیامالی شروع به فعالیت کرد.