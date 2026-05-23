  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

تشکیل و آغاز به کار رسمی انجمن «المپیک ویژه» با تعیین سرپرست

تشکیل و آغاز به کار رسمی انجمن «المپیک ویژه» با تعیین سرپرست

با معرفی علی کاشی به عنوان سرپرست انجمن «المپیک ویژه»، این انجمن به صورت رسمی در ورزش ایران تشکیل و آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کامیار سلطانی امروز شنبه ۲ خردادماه حکم علی کاشی سرپرست انجمن المپیک ویژه را به وی اهدا کرد.

علی کاشی با حکم احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان به عنوان سرپرست انجمن المپیک ویژه منصوب شد.

دبیرکل المپیک ویژه ایران، رئیس انجمن ورزش افراد با کم توانی ذهنی کشور و مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی مراکز آموزش و پژوهش ورزش کشور جزو سوابق مدیریتی و اجرایی علی کاشی است.

لازم به ذکر است انجمن المپیک ویژه یک سازمان جهانی مورد تائید کمیته بین المللی المپیک است که در موضوع توسعه فعالیت ورزشی توان‌یابان ذهنی فعالیت می‌کند. این انجمن پس از ۲۸ سال با موافقت احمد دنیامالی شروع به فعالیت کرد.

کد مطلب 6838642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها