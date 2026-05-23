خدمات نظام مهندسی و شهرداری به واحدهای آسیب دیده از جنگ رایگان است

منصور شیشه فروش در حاشیه سفر به کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه بیش از ۱۵ هزار واحد مسکونی در استان اصفهان از جنگ اخیر آسیب دیده است، اظهار کرد: ۴۰ درصد از این واحدها تعیین تکلیف شده است.

وی با بیان اینکه واحدهای مسکونی ۳۰ شهر و روستا در سراسر استان آسیب دیده است، ابراز کرد: منازل آسیب دیده از جنگ هر چه سریعتر برای تعیین تکلیف باید به بنیاد مسکن مراجعه کنند.خدمات نظام مهندسی و شهرداری برای واحدهای آسیب دیده از جنگ اخیر در تمام استان اصفهان رایگان است.

مدیرکل بحران استانداری اصفهان با اشاره به وام ۴۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن در شهرستان‌ها برای واحدهای آسیب دیده تصریح کرد: لازم است صاحبان منازل آسیب دیده برای دریافت این وام به بنیاد مسکن مراجعه کنند.

وی در مورد خودروهای آسیب دیده از جنگ در استان اصفهان نیز گفت: در ۱۴ شهرستان استان سه هزار و ۳۵ خودروی سبک، ۳۲ خودرو سنگین و ۵۰ موتور آسیب دیده از جنگ گزارش شده است.

شیشه فروش با اشاره به اینکه در مجموع تاکنون برای ۴۲۰ خودرو خسارت از طرف بیمه ایران پرداخت شده است، افزود: صاحبان خودروهای آسیب دیده نیز باید برای تعیین تکلیف هر چه سریعتر به بیمه ایران شهرستان خود مراجعه کنند.