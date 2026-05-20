قیمت عمده انواع میوه و سبزیجات در هفته منتهی به سوم خرداد+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، رصد بازار میوه، صیفیجات و سبزیجات در سال جاری، در هفته منتهی به ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ انجام و قیمت عمده انواع محصولات این بازار از سوی میدان بزرگ میوه و ترهبار تهران تا سوم خرداد ماه اعلام شد.
قیمتهای عمده اعلام شده با افزایش بین ۳۰ تا ۳۵ درصد به دلیل هزینههای حملونقل، اجارهبها و... در خردهفروشیهای سطح شهر نرخگذاری و به فروش میرسد.
بازار انواع میوه
رصد بازار میوه در میوهفروشیهای مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان میدهد؛
هر کیلوگرم پرتقال ۹۵ تا ۱۴۸، پرتقال جنوب ۱۲۰ تا ۱۸۹، توت فرنگی ۱۸۰ تا ۳۵۰، توت سفید ۱۸۰، چغاله بادام ۴۰۰ تا ۵۰۰، زردآلو ۲۲۵ تا ۴۸۰، سیب قرمز ۱۵۰ تا ۲۰۰، سیب زرد ۷۹ تا ۱۷۰، شلیل ۲۱۰ تا ۳۹۸، کیوی ۲۰۰ تا ۲۳۹، گوجه سبز ۲۹۵ تا ۶۰۰، گلابی جنگلی ۱۹۰ تا ۳۹۸، گیلاس ۷۴۹ تا ۹۸۰ و هلو ۲۱۰ تا ۳۸۰ هزار تومان در این بازار به فروش میرسد.
در بازار میوههای وارداتی هر کیلوگرم موز ۲۵۰ تا ۳۳۰ هزار تومان قیمتگذاری شده است.
در بازار میوههای آبدار نیز هر کیلوگرم هندوانه ۲۴ تا ۳۰، ملون ۶۹ تا ۸۹ و طالبی ۸۵ تا ۱۲۸ هزار تومان به فروش میرسد.
گفتنی است، نرخهای اعلام شده از کف تا سقف قیمتی است و در بین این دو قیمت، سایر نرخها نیز درج شده است.
بازار سبزیجات
رصد بازار سبزیجات در میوهفروشیهای مناطق مرکزی رو به پایین شهر نشان میدهد؛
هر کیلوگرم بادمجان ۳۶ تا ۶۰، باقالی ۲۸ تا ۴۵، برگ مو ۱۸۹ تا ۲۸۰، خیار ۳۹ تا ۸۵، ذرت ۹۰، ریواس ۱۳۰، سیر تازه ۱۸۰ تا ۳۰۰، سیر خشک ۳۹۵ تا ۴۸۰، کاهو رسمی ۵۰ تا ۸۰، کاهو پیچ ۶۵ تا ۱۴۸، کدو مسما ۵۵ تا ۸۰، کرفس ۵۲، کلم بروکلی ۴۹ تا ۱۲۰، کلم ۲۳ تا ۴۹.۸۰۰، کمپوزه ۱۳۰، گوجه فرنگی ۴۷ تا ۷۸.۸۰۰، نخود فرنگی ۶۰ تا ۱۳۸، لوبیا سبز ۸۰ تا ۱۴۸، لیمو ترش ۲۴۵ تا ۳۷۰، فلفل دلمه سبز ۴۷ تا ۹۵، فلفل رنگی ۵۵ تا ۲۵۰ و هویج ۲۷ تا ۴۳ هزار تومان تعیین قیمت شدهاند.
سیبزمینی در این بازار هر کیلوگرم ۴۵ تا ۷۰، پیاز سفید ۲۹ تا ۴۹ و پیاز زرد ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان به فروش میرسد.
در ادامه جدول قیمت عمده انواع میوه و سبزی میآید.
