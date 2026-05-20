زاکانی: تهران تا ۳ماه آینده مملو از کالاهای اساسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر سیما، با تشریح عملکرد مدیریت شهری، از تداوم افتتاح هفتگی پروژه‌های عمرانی خبر داد و تأکید کرد که بخش مهمی از بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده از جنگ اخیر تا یک ماه آینده به سرانجام خواهید رسید.

زاکانی با بیان اینکه در حوزه حمل‌ونقل و عمران، هر هفته شاهد افتتاح پروژه‌های کلان هستیم، تصریح کرد: ایستگاه مترو تختی در خط ۶ به بهره‌برداری رسید؛ ساخت این ایستگاه با ملحقات آن، ارزشی معادل ۶ همت به قیمت روز دارد. همچنین اخیرا در منطقه ۱۴ پروژه‌ای دیگر نیز به ارزش ۳ همت به بهره‌برداری رسید.

وی از افتتاح قریب‌الوقوع یک فاز از پروژه بزرگراه شهید شوشتری به طول ۹.۲ کیلومتر خبر داد و افزود: این آزادراه بخش قابل توجهی از بار ترافیکی شرق تهران را کاهش خواهد داد. همزمان، فعالیتها در حوزه مترو در دو جبهه روی زمین و زیر زمین با جدیت ادامه دارد.

زاکانی با اشاره به تلاش شهرداری تهران در توسعه شبکه ریلی پایتخت اظهار داشت: آنچه در ۲۵ سال گذشته در حوزه مترو انجام شده بود، اکنون برنامه‌ریزی کرده‌ایم ظرف ۶ سال محقق شود. تعداد ایستگاه‌های مترو در دوره ششم مدیریت شهری از ۱۴۱ ایستگاه تحویل گرفته شده، امروز به ۱۶۳ ایستگاه رسیده و هدفگذاری ما دستیابی به ۳۰۴ ایستگاه و ۵۱۷ کیلومتر خط مترو در ظرف شش سال است.

شهردار تهران با تأکید بر عزم ملی در توسعه زیرساختهای شهری، خاطرنشان ساخت: آمریکا نیز هر اقدامی انجام دهد، توان مقابله با اراده ملت ایران را نخواهد داشت و قادر به توقف این مسیر پیشرفت نیست.

پیشرفت ۹۶ درصدی بازسازی واحدهای با آسیب جزئی در جنگ رمضان

بخش دیگر اظهارات زاکانی به عملکرد شهرداری در بحران جنگ اخیر اختصاص داشت. وی مجموع واحدهای مسکونی آسیب دیده را حدود ۵۱ هزار واحد اعلام کرد و گفت: در حوزه آسیب های جزئی، از ۴۰ هزار واحد آسیب دیده، پیشرفت کار بازسازی تا روز گذشته از مرز ۹۶ درصد عبور کرده است.

وی با اشاره به اسکان موقت آسیب‌دیدگان افزود: حدود ۹۷۰۰ نفر از خانواده‌های آسیب‌ دیده در ۴۷ هتل اسکان داده شده بودند که این رقم امروز به حدود ۶۰۰۰ نفر کاهش یافته و مابقی به منازل خود بازگشته‌اند.

شهردار تهران از پیشرفت ۷۵ درصدی بازسازی واحدهای با آسیب متوسط خبر داد و با قدردانی از نیروهای جهادی، تصریح کرد: دو هزار و ۵۰۰ واحد نیازمند نوسازی کامل است. برای ساختمانهای کوچک مقیاس مدت زمان ۲ سال و برای ساختمانهای بزرگ، ۳ سال زمان برای نوسازی برآورد شده است. در این زمینه جلسات کارشناسی با مالکان برگزار و پیمانکاران نوسازی نیز مشخص شده‌اند.

آغاز پرداخت ودیعه مسکن و اجاره‌بها به آسیب‌دیدگان

وی همچنین از آغاز پرداخت کمک هزینه اسکان موقت خبر داد و گفت: از دو هفته گذشته، پرداخت ودیعه مسکن و اجاره بها به خانوادههای آسیب دیده آغاز شده تا متناسب با میزان خسارت وارده، خانواده‌های آسیب دیده نسبت به اجاره واحد مسکونی برای مدت یک تا دو سال اقدام کنند. علاوه بر این، مبلغی نیز به عنوان هدیه نقدی برای تهیه لوازم اولیه منزل به این عزیزان تقدیم خواهد شد. بدیهی است جبران خسارت خودرو و لوازم منزل از سوی دولت پیگیری می‌شود و ارتباطی به شهرداری ندارد.

زاکانی در جمع‌بندی این بخش تأکید کرد: در موضوع بازسازی جنگ، هیچ گره ذهنی و مشکل لاینحلی باقی نمانده است. پیش بینی ما این است که تا یک ماه آینده، دیگر اثری از جنگ به عنوان دغدغه در میان شهروندان آسیب‌دیده وجود نخواهد داشت و مدیریت شهری با اتکا به توان مردم، این مسئله را به نحو شایسته‌ای حل کرده است.

تفاهم دولت و شهرداری تهران برای ایجاد ثبات در معیشت، حمل‌ونقل و خدمات عمومی

در ادامه، شهردار تهران به تشریح برنامه‌های مدیریت شهری در حوزه خدمات‌رسانی به تجمعات مردمی، ارزان‌سازی تهران و تثبیت بازار کالاهای اساسی پرداخت.

زاکانی با اشاره به رویکرد شهرداری در قبال تجمعات مردمی اظهار داشت: در بخش تجمعات، میدان‌داری بر عهده خود مردم است و مدیریت شهری صرفاً به ارائه خدمات می‌پردازد. وظیفه ما تأمین نظافت محل برگزاری تجمعات و ایجاد تسهیلات حمل‌ونقلی برای شهروندان است. هنگامی که مردم در صحنه حضور دارند، ما نیز موظفیم در خدمت آنان بوده و کمک‌کارشان باشیم.

تهران تا ۳ ماه آینده مملو از کالاهای اساسی است

شهردار تهران سپس به تشریح سیاست ارزان‌سازی پایتخت و ایجاد ثبات در بازار کالاهای اساسی پرداخت و گفت: این امر مهم را از ماه‌ها قبل آغاز کرده‌ایم. قرارگاهی تخصصی برای این منظور تشکیل شده و با دولت نیز به تفاهم رسیده‌ایم که مدیریت شهری، موضوع معیشت، حمل‌ونقل و خدمات عمومی مردم تهران را ارزان و باثبات سازد.

وی با اشاره به تمهیدات اندیشیده‌شده در حوزه کالاهای اساسی تصریح کرد: در حال حاضر، انبارهای تهران تا سه ماه آینده مملو از کالاهای اساسی است. بزرگترین شبکه توزیع پایتخت، یعنی ۳۱۵ میدان میوه و تره‌بار، بنا بر بررسی دانشگاه تربیت مدرس، بالغ بر ۵۵ درصد از خرید مردم را پوشش می‌دهد و قیمت اقلام در این مراکز بین ۳۰ تا ۷۰ درصد زیر نرخ بازار است.

زاکانی با تأکید بر نقش تنظیم‌گری شهرداری در بازار خاطرنشان کرد: ما از طریق خرید قراردادی، حذف واسطه‌ها و ایجاد اطمینان خاطر برای کشاورز، در تلاطمات بازار که عده‌ای به دنبال سودجویی هستند، به لنگرگاه ثبات تبدیل شده‌ایم. اثر این سیاست به سرعت در بازار معیشت مردم نمایان خواهد شد؛ چرا که نمی‌توان سرنوشت مردم را به دست سودجویان سپرد.

شهردار تهران با تشریح سازوکار کنترل قیمت‌ها افزود: با بهره‌گیری از روش سلف‌خری برای آینده، قیمت‌ها را تثبیت کرده و حتی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش می‌دهیم. به عنوان نمونه، فروشگاه شهروند که پیش‌تر ۱۳ درصد سود بازرگانی از کالاها دریافت می‌کرد، اکنون مکلف شده این رقم را به ۶.۵ درصد کاهش دهد.

زاکانی با بیان اینکه موفقیت این الگو در تهران می‌تواند به سایر شهرهای کشور نیز تعمیم یابد، تصریح کرد: چنانچه این مدل در پایتخت نهادینه شود، به راحتی قابل تسری به دیگر نقاط کشور خواهد بود و شاهد ارزان‌سازی در مقیاس ملی خواهیم بود.

تخفیف ۱۰ تا ۱۰۰ درصدی استفاده از حمل‌ونقل عمومی برای اقشار مختلف



شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود به طرح «باشگاه شهروندی» اشاره کرد و گفت: در حوزه حمل‌ونقل، به دنبال تعیین تخفیف‌های ۱۰ تا ۱۰۰ درصدی برای اقشار مختلف جامعه هستیم. شورای اسلامی شهر تهران، فوریت این موضوع را به تصویب رسانده و به زودی اصل آن نیز جمع‌بندی خواهد شد.

وی با ذکر نمونه‌ای از این طرح اظهار داشت: بر اساس این مصوبه، دهک‌های یک تا سه جامعه حداقل یک نوبت قادر به استفاده رایگان از مترو خواهند بود. همچنین در سایر بخش‌ها نیز به دنبال گسترش دامنه بهره‌مندی مردم از امکانات هستیم. به عنوان مثال، بیشترین زیرساخت‌های هنری تهران در اختیار شهرداری است که در قالب یک مدل مشخص، با رویکرد ارزان‌سازی و با وسعت بیشتری در دسترس عموم شهروندان قرار خواهد گرفت.

زاکانی در تشریح سیاست‌های شهرداری در حوزه مسکن نیز گفت: در ۵ سطح، فعالیت‌های مرتبط با مسکن را دنبال می‌کنیم؛ از عرضه خرد ملک‌های ساختمانی که امکان مشارکت عموم مردم را فراهم می‌سازد و سرمایه آنان را از گزند تورم مصون می‌دارد، تا موضوع ساماندهی بازار اجاره.

شهردار تهران در پایان این بخش از سخنان خود با ترسیم افق این اقدامات تأکید کرد: این اقدامات دقیقاً در نقطه مقابل خواست آمریکایی‌هاست که به دنبال ایجاد تنگنا برای مردم هستند؛ حال آنکه ما در پی گشایش در زندگی شهروندان هستیم و به لطف خداوند، این امکان فراهم است. دشمنان نمی‌توانند به ملت ما فشار وارد آورند.