به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، با اشاره به گذشت ۸۴ روز از آغاز «جنگ تحمیلی سوم» علیه ایران، گفت: دوم خرداد یکی از روزهایی است که مردم با حضور خود حماسه آفریدند و یک امر ملی را خلق کردند و سید محمد خاتمی را بهعنوان رئیسجمهور خود برگزیدند.
وی افزود: روز گذشته نیز اول خرداد، روز بزرگداشت ملاصدرا و روز بهرهوری و بهینهسازی مصرف بود که یادآور این حقیقت است که باید منابع محدود را با توجه به نیازهای نامحدود به درستی مدیریت کنیم و این موضوع بدون خلاقیت و اراده جمعی محقق نخواهد شد؛ لذا بدیهی است که باید با استفاده از منابع کمتر بتوانیم دستاوردهای بیشتری خلق کنیم.
دولت با تمام ظرفیت در کنار نیروهای مسلح قرار دارد
سخنگوی دولت با اشاره به دیدار رئیسجمهور با فرمانده کل ارتش اظهار کرد: رئیسجمهور ضمن تقدیر از ایثارگری و عملکرد مقتدرانه نیروهای مسلح اعلام کرد که دولت با تمام ظرفیت در کنار نیروهای مسلح قرار دارد و از برنامههای راهبردی در راستای ارتقای توان دفاعی، پشتیبانی لجستیکی، نوسازی تجهیزات، تقویت زیرساختهای عملیاتی و افزایش بازدارندگی کشور حمایت خواهد کرد.
مهاجرانی همچنین درباره نشست تخصصی رئیسجمهور با وزیر نفت و مدیران این مجموعه نیز گفت: در این نشست دو مأموریت راهبردی مشخص شد؛ نخست اولویتبندی تخصیص گاز به بخشهای مولد، تولیدی، ثروتآفرین و دارای بازده اقتصادی بالا که از هدررفت انرژی جلوگیری کند و دوم تدوین نظام سهمیهبندی و تخصیص استانی بر اساس نیاز واقعی هر منطقه که باید بر مدیریت دقیق منابع و امکان پایداری انرژی برای بخشهای حیاتی و راهبردی کشور متمرکز باشد.
باید از اتلاف منابع ملی جلوگیری شود
وی ادامه داد: در حوزه مصرف بنزین و برخی حاملهای انرژی نیز تأکید شد استمرار مصرف غیرضروری و استفاده گسترده از خودروهای تکسرنشین مصداق بدمصرفی است؛ البته این موضوع نیازمند اصلاح زیرساختهای حملونقل عمومی است که دولت به درستی بر آن وقوف دارد و لذا تمرکز بر توسعه ریل شهری استان تهران و سایر کلانشهرها در دستور کار قرار گرفته است. همچنین تأکید شد باید از اتلاف منابع ملی جلوگیری شود و همه افراد در این زمینه احساس مسئولیت کنند.
سخنگوی دولت در ادامه با تشریح مصوبات جلسه روز چهارشنبه هیات دولت گفت: آییننامه اجرایی مربوط به تشکیل، شرح وظایف و نحوه نظارت بر واحدهای نوآوری، هوشمندسازی و امنیت در دستگاههای اجرایی تصویب شد؛ مطابق این آییننامه، دستگاههای اجرایی مکلف هستند از محل تجمیع وظایف مرتبط و مشترک واحدهای فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی، مرکز نوسازی و تحول اداری، مراکز تحقیقوتوسعه و عناوین مشابه، به صورت استقرار در واحدهای یکپارچه بر اساس ضوابط این آییننامه اقدام کنند.
مهاجرانی افزود: واحدهای متنوعی با نامهای مختلف وجود دارند که وظایف یکسانی انجام میدهند و آنچه دولت دنبال میکند این است که همه این واحدها با وجود تنوع نام، وظایف خود را با یک راهبرد مشخص انجام دهند.
وی تصریح کرد: موضوع دیگری که در دولت به تصویب رسید، تضمینهای مالی تودیعشده برای فعالان اقتصادی آسیبدیده از حادثه بندر شهید رجایی بود که تا پایان مرداد ۱۴۰۵ با آن موافقت شد.
تعیین اعتبار برای مبارزه با آفات محصولات کشاورزی
سخنگوی دولت ادامه داد: همچنین در این جلسه هزار میلیارد ریال اعتبار برای مبارزه با آفات برخی محصولات کشاورزی در قالب ردیابی، پایش، مبارزه بههنگام، خرید سم و تکمیل ناوگان سمپاشی در مناطق بحرانی کشور به تصویب رسید.
مهاجرانی گفت: در ادامه، نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات تعیین شد و برایناساس نصاب معاملات کوچک، متوسط و بزرگ مشخص شد.
وی افزود: همچنین اعتبار لازم از محل اعتبارات بحران برای جبران خسارات وارده به اماکن مسکونی، زیرساختهای عمرانی و تأسیسات زیربنایی دولتی و عمومی ناشی از سیل فروردینماه ۱۴۰۵ در استان فارس به تصویب رسید و اعتبارات لازم جهت پرداخت تسهیلات بازسازی، تعمیرات و معیشتی با سود چهار و پنج درصد پیشبینی شد که مطابق این تصویبنامه، سازمان برنامهوبودجه کشور پرداخت یارانه سود را تضمین و تعهد خواهد کرد.
سخنگوی دولت اظهار کرد: آییننامه اجرایی بند «الف» ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت با موضوع ارزیابی اثرات زیستمحیطی طرحهای بزرگ جدید و توسعههای بزرگ نیز از موضوعات مطرحشده در جلسه هیات دولت بود که به تصویب رسید.
وی افزود: مطابق این آییننامه، ارزیابی زیستمحیطی شامل پیشبینی، ارزیابی و کاهش اثرات زیستمحیطی طرح باید پیش از تصمیمگیریهای اصلی و عملیات اجرایی انجام شود و متولیان طرحها مکلف هستند پیش از هرگونه عملیات اجرایی، مجوز ارزیابی را از سازمان حفاظت محیطزیست دریافت کنند.
سخنگوی دولت ادامه داد: همه اقدامات مربوط به این فرایند ارزیابی اعم از ثبت درخواست توسط متولی، بارگذاری مستندات، انجام استعلام، اعلام نظر و صدور مجوز محیطزیستی از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین انجام خواهد شد.
مهاجرانی گفت: صدور مجوز انعقاد قرارداد احداث آزادراه اراک - راهجرد نیز از دیگر مصوبات جلسه هیات دولت بود و اصلاحات مطرحشده در تصویبنامههای پیشین دولت برای رفع اشکالات این آزادراه نیز به تصویب رسید.
مقوله سلامت ظرفیت بالایی در اجرای دیپلماسی دارد
وی در ادامه با اشاره به سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ژنو اظهار کرد: وزارت بهداشت با توجه به سفر آقای دکتر ظفرقندی اهدافی از جمله تقویت دیپلماسی سلامت به عنوان یکی از مهمترین حوزههای دیپلماسی را دنبال میکرد؛ چراکه سلامت موضوعی است که مرز نمیشناسد و ظرفیت بالایی در اجرای دیپلماسی دارد.
سخنگوی دولت افزود: همکاریهای بینالمللی در حوزه سلامت و علوم پزشکی، افشای جنایت دشمن در کشتار کودکان و غیرنظامیان، نمایش تصاویر کودکان میناب و ارائه مستندات حمله دشمن به بیمارستانها، مراکز درمانی، بهداشتی و زیرساختهای سلامت از جمله موضوعاتی بود که وزیر بهداشت پیگیری کرد.
مهاجرانی همچنین گفت: لازم است به همه امدادگران هلال احمر که بنا به اذعان خودشان در طول ایام جنگ هفت هزار نفر را زنده از زیر آوار بیرون کشیدند خدا قوت بگوییم و به همه نیروهای امدادی، اورژانس و آتشنشانی نیز خدا قوت ویژه عرض کنیم.
برنامه وزارت کار برای اصلاح ساختارها و کاهش موازیکاری
وی افزود: سازمان اداری و استخدامی کشور نیز اعلام کرد گفتوگوهای کارشناسی برای اصلاح ساختارها و کاهش موازیکاری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آغاز شده است.
سخنگوی دولت ادامه داد: هدف از این جلسات، انجام گفتوگوهای کارشناسی و بررسی دقیق ساختارها به منظور ارتقای کارآمدی نظام اداری، کاهش موازیکاری، تقویت ساختار حکمرانی و افزایش قدرت تنظیمگری در دستگاههای اجرایی است.
مهاجرانی تصریح کرد: یکی از قوانینی که دولت مکلف به اجرای آن است، ماده ۱۰۵ برنامه هفتم توسعه است که دولت را مکلف میکند دستگاههای اجرایی را در راستای وظایفشان کوچکتر کند و اقدامات سازمان اداری و استخدامی دقیقاً در همین مسیر قرار دارد تا با تمرکز بیشتر بر سیاستگذاری، نظارت و تنظیمگری، دستگاهها کارآمدتر شوند.
وی گفت: وزارت کشور نیز اعلام کرد برنامه پیشگیری و کنترل حوادث خاص فصل گرم در تابستان ۱۴۰۵ به استانداریها ابلاغ شده است.
سخنگوی دولت افزود: این ابلاغیه بر اساس تجارب سالهای گذشته و با هدف ارتقای آمادگی دستگاههای اجرایی و کاهش خسارات احتمالی ناشی از حوادث فصل گرم صادر شده و بر ضرورت برنامهریزی، هماهنگی و اجرای اقدامات پیشگیرانه در سطح استانها تأکید دارد.
مهاجرانی همچنین اظهار کرد: وزارت دادگستری اعلام کرده پیشنهاد ایران برای ایجاد مرکز داوری ویژه بریکس جهت حلوفصل اختلافات میتواند گامی مهم برای شکوفایی اقتصادی دولتهای عضو باشد.
تسهیلات قرضالحسنه ازدواج ۳۵۰ هزار میلیارد تومان شد
وی در ادامه گفت: بانک مرکزی اعلام کرد سال گذشته تسهیلات قرضالحسنه ازدواج ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که امسال با رشد ۷۵ درصدی به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین یک همت تسهیلات قرضالحسنه ویژه زندانیان زن و زندانیان نیازمند در نظر گرفته شده و ۱۳۰ همت سهم تسهیلات قرضالحسنه اشتغال خرد و خانگی به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد که با تلاشهایی که دولت انجام میدهد، تصویر درستی از خدمترسانی و سیاستگذاری در مسیر افزایش رضایتمندی مردم ایجاد شود و تصویری که در طول روزهای دفاع مقدس شکل گرفت همچنان حفظ شود.
