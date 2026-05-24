به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه در حساب کاربری خود در یکی از شبکه های اجتماعی ، در رابطه با سفر خود به عمان و دیدار با بدرالبوسعیدی وزیر امور خارجه این کشور و اراِئه پیام شفاهی سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان به وی، اظهار کرد: در جریان سفر به عمان در رأس یک هیأت دیپلماتیک و حقوقی به عمان، با بدر بن حمد بن حمود البوسعیدی، وزیر خارجه عمان دیدار و پیام شفاهی دکتر عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان را به وی ارائه کردم.

وی افزود: این پیام در چارچوب رایزنی‌های مستمر و همکاری های مثبت میان دو کشور همسایه در زمینه‌های مختلف ارائه شد و به گفت‌وگوهای جاری ایران و آمریکا که از طریق میانجی‌گری پاکستان در حال انجام است و نیز تلاش‌های صورت‌گرفته برای موفقیت این مذاکرات می پردازد.

غریب آبادی بیان کرد: پس از این دیدار، نشست مبسوطی میان هیأت‌های عمانی و ایرانی برای بررسی مجموعه‌ای از اصول حاکم بر عبور شناورها در تنگه هرمز با رعایت امنیت و حاکمیت ملی دولت‌های ساحلی این‌ تنگه و در پرتو قواعد قابل اعمال حقوق بین‌الملل برگزار شد.

وی گفت: در این نشست، شیخ خلیفه بن علی الحارثی، معاون وزارت امور خارجه عمان در امور سیاسی، و شماری از مقامات دو طرف حضور داشتند.

