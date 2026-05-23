به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر پیامی صادر کرد.

متن پیام به شرح ذیل است:

سلام علیکم؛

بسم الله القاسم الجبارین

یا علی بن ابی‌طالب (ع) یا علی بن ابی‌طالب (ع).

این غرش رعدآسای لشکریان حق است که از حنجره مطهر فاتحان بیت‌المقدس سوم خرداد، بر کالبد خسته تاریخ فرود آمد. سالروز فتح قدسی خرمشهر، نه تنها یک تاریخ در تقویم، که یوم الله استقامت و پایداری ملی است که با تکیه بر آیه شریفه «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» ستون‌های پوشالی استکبار را به لرزه درآوردند. در اردیبهشت ماه سال 1361 لشکریان توحید با رمزی لبریز از عشق حیدر کرار، عملیاتی را آغاز کردند که جهان را به تحیر واداشت. آن روز خرمشهر پس از 578 روز اسارت در چنگال دژخیم، به آغوش وطن بازگشت و همگان دیدند که چگونه "اردیبهشت" حماسه به "بهشتی" از آزادی مبدل گشت. این معجزه ایمان بود که از لسان مبارک امام راحل(ره) جاری شد: "خرمشهر را خدا آزاد کرد."

تاریخ، شهادت می‌دهد که در هشت سال دفاع مقدس تا جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم دشمنان کینه‌توز این مرز و بوم همواره در رؤیای واهی تسلط بر اراده ملت ایران بوده‌اند. امّا زهی خیال باطل! جوانان برومند کشور در ارتش و سایر نیروهای مسلح با الگوگیری از فاتحان خرمشهر، در نبردهای اخیر، چنان درسی به متجاوزان دادند که لرزه بر اندام استکبار جهانی انداخت.

امروز در حالی که جای خالی «قائد شهید امت» آن رهبر فرزانه و رزمنده دیرین سنگرهای دفاع مقدس که خود در خطوط مقدم نبرد حماسه می‌آفرید، در میان ما سبز است و پرچم پر افتخار این نهضت به دست خلف صالح و علمدار بصیر، حضرت آیت‌الله امام سیدعلی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) سپرده شده است، ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر نیروهای مسلح گوش به فرمان رهبری و گوش به زنگ اشارات این فرمانده مقتدر، اعلام می‌دارد که در پاسداری از تمامیت ارضی و استقلال کشور، مهیای خلق بیت‌المقدس‌هایی دیگر در برابر هر فتنه و جنگ تحمیلی بوده و این را دنیا بداند که هویت ما با ایثار و وطن‌پرستی گره خورده است.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد شهدای هشت سال دفاع مقدس و تجدید میثاق با آرمان‌های امامین انقلاب، سوم خرداد سالروز عملیات بیت‌المقدس و آزادی‌سازی خرمشهر و روز مقاومت و ایثار و پیروزی را به محضر فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، ملت شریف ایران و خانواده‌های معظم شهدا تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران

دریادار دکتر حبیب‌الله سیاری