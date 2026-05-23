به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان قاسمی ظهر شنبه در دومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این شهرستان، مبارزه با مواد مخدر را موضوعی فراسازمانی خواند و گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید با رویکردی ایجابی و آموزشی، در خط مقدم پیشگیری و آگاه‌سازی جامعه قرار گیرند.

قاسمی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت روابط‌عمومی ادارات افزود: استفاده از ظرفیت روابط عمومی ادارات برای اطلاع‌رسانی دقیق و افزایش دانش عمومی نسبت به خطرات اعتیاد، یکی از ضرورت‌های امروز شهرستان است که باید با جدیت پیگیری شود.

فرماندار البرز تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی نباید خود را مخاطب درجه دوم مبارزه با مواد مخدر بدانند؛ تمامی نهادها از آموزش و پرورش گرفته تا دانشگاه‌ها، صداوسیما و حتی بخش خصوصی، وظیفه ذاتی در قبال مصون‌سازی جامعه در برابر اعتیاد دارند. رویکرد ما باید از انفعال و برخورد صرفاً انتظامی خارج شود و به سمت توانمندسازی خانواده‌ها و گروه‌های پرخطر پیش برود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر برنامه‌ریزی منطقه‌ای تأکید کرد و گفت: شناسایی کانون‌های آلوده و آسیب‌پذیر، راه‌اندازی کمپین‌های محلی آگاه‌سازی و بهره‌مندی از ظرفیت شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها در روستاها و شهرهای تابعه، می‌تواند پازل پیشگیری را تکمیل کند.

وی با بیان اینکه وضعیت کمپ‌های ماده ۱۶ الوند تعیین تکلیف شود عنوان کرد: ما مصمم هستیم با برگزاری کارگاه‌های آموزشی مستمر برای کارکنان ادارات و اقشار مختلف مردم، گفتمان مقابله با مواد مخدر را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنیم.

قاسمی در پایان خاطرنشان کرد که تحقق اهداف پیشگیرانه، نیازمند هماهنگی همه جانبه و فراتر از اقدامات صرفاً انتظامی است.