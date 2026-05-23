  1. استانها
  2. قزوین
۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷

وضعیت کمپ‌های ماده ۱۶ الوند تعیین تکلیف شود

وضعیت کمپ‌های ماده ۱۶ الوند تعیین تکلیف شود

قزوین- فرماندار شهرستان البرز با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر نیازمند رویکردی فراسازمانی و آموزشی است، گفت: وضعیت کمپ‌های ماده ۱۶ الوند تعیین تکلیف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان قاسمی ظهر شنبه در دومین جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این شهرستان، مبارزه با مواد مخدر را موضوعی فراسازمانی خواند و گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید با رویکردی ایجابی و آموزشی، در خط مقدم پیشگیری و آگاه‌سازی جامعه قرار گیرند.

قاسمی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت روابط‌عمومی ادارات افزود: استفاده از ظرفیت روابط عمومی ادارات برای اطلاع‌رسانی دقیق و افزایش دانش عمومی نسبت به خطرات اعتیاد، یکی از ضرورت‌های امروز شهرستان است که باید با جدیت پیگیری شود.

فرماندار البرز تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی نباید خود را مخاطب درجه دوم مبارزه با مواد مخدر بدانند؛ تمامی نهادها از آموزش و پرورش گرفته تا دانشگاه‌ها، صداوسیما و حتی بخش خصوصی، وظیفه ذاتی در قبال مصون‌سازی جامعه در برابر اعتیاد دارند. رویکرد ما باید از انفعال و برخورد صرفاً انتظامی خارج شود و به سمت توانمندسازی خانواده‌ها و گروه‌های پرخطر پیش برود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر برنامه‌ریزی منطقه‌ای تأکید کرد و گفت: شناسایی کانون‌های آلوده و آسیب‌پذیر، راه‌اندازی کمپین‌های محلی آگاه‌سازی و بهره‌مندی از ظرفیت شوراهای اسلامی و دهیاری‌ها در روستاها و شهرهای تابعه، می‌تواند پازل پیشگیری را تکمیل کند.

وی با بیان اینکه وضعیت کمپ‌های ماده ۱۶ الوند تعیین تکلیف شود عنوان کرد: ما مصمم هستیم با برگزاری کارگاه‌های آموزشی مستمر برای کارکنان ادارات و اقشار مختلف مردم، گفتمان مقابله با مواد مخدر را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنیم.

قاسمی در پایان خاطرنشان کرد که تحقق اهداف پیشگیرانه، نیازمند هماهنگی همه جانبه و فراتر از اقدامات صرفاً انتظامی است.

کد مطلب 6838742

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها