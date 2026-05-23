مردم پس از میدان سراغ میز مدیران خواهند رفت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان استاد حوزه و دانشگاه در جمع تجمع کنندگان میدان ولی‌عصر (عج) با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه‌ی اداره‌ی کشور، «مشارکت واقعی مردم» را کلید پیشرفت و تحقق تمدن نوین اسلامی دانست و با اشاره به اینکه «تمام دعوای صدر اسلام سر روش زندگی و نحوه مدیریت جامعه بود»، اظهار داشت: ما بعد از جنگ باید زندگی متفاوتی داشته باشیم و این حضور مردم در صحنه، یک حضور مستمر و تمدن ساز باید باشد؛ یعنی دارید یک روش زندگی جدیدی را به مردم عالم نشان می‌دهید.



نقد بروکراسی اداری و تأکید بر کرامت انسانی

این استاد حوزه و دانشگاه با نقد سیستم‌های بوروکراسی اداری گفت: آسیب بروکراسی ماکس وبری این است که کارمند نباید درباره محیط و جامعه احساس مسئولیت کند؛ اما در نظام اسلامی، همه باید در اداره جامعه احساس مسئولیت نمایند و امر به معروف و نهی از منکر یکی از نمونه های بارز آن است. ایشان با بیان این مطلب که با فرهنگ کنترل کارمند با کارت ساعت زنی نمی‌شود ادارات سالمی داشت، افزود: این سیستم به کارمند توهین می‌کند و شخصیت انسانی و وجدان او را نادیده می‌گیرد و فرصتی برای ایفای نقش و مسئولیت جمعی در اداره محیط باقی نمی‌گذارد.

حجت‌الاسلام پناهیان با اشاره به تجربه‌ی یک مدرسه‌ی متفاوت در تهران تأکید کرد: وقتی به بچه‌ها مسئولیت می‌دهیم و به آن‌ها اعتماد می‌کنیم، مستقل بار می‌آیند؛ در اداره‌ی کشور نیز باید همین الگو را پیاده کنیم.

وی به لوازم شعارهای انقلابی اشاره کرد و گفت: مرگ بر امریکا اگر میگوییم باید مرگ بر سبک زندگی منحط امریکایی هم بگویم و این مطلبی است که نوعا غفلت میشود. خیلی از افراد مذهبی و حتی انقلابی به لوازم این شعار مهم توجه نمیکنند و اهمیتی به فاصله گرفتن از زندگی امریکایی نمیدهند اگر زندگی ما غیرمسئولانه باشد به سهولت دچار بردگی نظام سلطه میشویم.



استناد به بیانات امام خمینی (ره): دولت نمی‌تواند همه‌جا را نظارت کند

وی با ارائه سیر سخنان امام از آغاز پیروزی انقلاب در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۵، بر لزوم مشارکت مردم در اداره‌ی امور، این نگاه را نگرش جدی امام توصیف کرد و گفت: امام خمینی (ره) می‌فرمودند: دولت نمی‌تواند همه‌جا را خودش تحت نظر بگیرد» و «وقتی کار را به خود مردم محول کنید، مردم در منطقه برای خودشان دلسوزتر هستند و بهتر به احتیاجات خودشان اطلاع دارند.

حجت‌الاسلام پناهیان خاطره‌ای تکان‌دهنده از امام در پاسخ به یکی از وزیران دوران دفاع مقدس نقل کرد و گفت: ایشان از امام سؤال کردند که «صنعت، کشاورزی و تجارت دست دولت باشد یا مردم؟» امام فرمودند: «همه را به دست مردم بدهید؛ دولت فقط نظارت کند، قانون بگذارد، هدایت و کنترل نماید.» و در پایان حضرت امام فرمودند: «زندگی مردم را به دست کارمند ندهید.»



فراخوان به مدیران کشور: کار را به مردم بسپارید

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به وجود حدود ۳۰۰ هزار مدیر میانی در کشور خطاب به آنان گفت: ما بعد از این میدان‌ها، سراغ میزهای شما خواهیم آمد و اجازه نمی‌دهیم مقدرات مردم زیادی در دستان مدیران باشد. شما هم باید کاری بکنید که کارها و اداره امور بیشتر در دست مردم قرار بگیرد.

حجت‌الاسلام پناهیان افزود: کارهایی که مردم می‌توانند انجام دهند را دولتی نکنید؛ این کار نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه به فرموده امام شرعاً هم جایز نیست. دولت باید فقط نظارت کند تا انحرافی پیش نیاید.



همه باید «مبصر کلاس» باشیم

سخنران مراسم با بیان ضرب‌المثلی معروف گفت: می‌گویند «بچه‌ی شر کلاس را مبصر بگذار، یک‌دفعه بچه‌ی خوبی می‌شود»؛ بهترین روش برای اصلاح و ارتقاء فرهنگی و معنوی جامعه این است که این احساس مسئولیت در افراد فراگیر شود و مردم بیش از پیش در اداره‌ی امور کشور دخالت داشته باشند. وقتی همه مبصر کلاس باشند و کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته تحقق پیدا کند دیگر کمتر شاهد بداخلاقی در جامعه خواهیم بود.