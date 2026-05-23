پزشکیان: سابقه بدعهدی آمریکا ما را به نهایت دقت واداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان صبح امروز شنبه (۲ خرداد ۱۴۰۵)، در دیدار، عاصم منیر، فرمانده ارتش جمهوری اسلامی پاکستان، ضمن سپاسگزاری از تلاش‌های وی و دولت متبوعش برای ثبات و امنیت منطقه اظهار داشت: مردم و مسئولان پاکستان برادران ما هستند و به شما ارادت قلبی داریم. ما مسلمانان، یک پیکر واحد هستیم و چاره‌ای جز وحدت نداریم و باید تلاش کنیم با همکاری وضعیت خودمان و همه مسلمانان جهان را ارتقا بخشیم.

رئیس جمهور افزود: باور قلبی من این است که باید اتحاد و انسجام جهان اسلام را با راهکارهای عملی دنبال و تعاملات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فیمابین را هر چه بیشتر تقویت کرده و گسترش دهیم. افزایش سطح همکاری‌ها میان مردم کشورهای اسلامی، مهمترین عامل در تحقق و تقویت وحدت عملی و رفع هر گونه زمینه اختلاف و درگیری میان آنهاست.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در عمل پایبندی خود به چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی را نشان داده است، گفت: ما صرفا به دنبال احقاق حقوق حقه و قانونی ملت خود هستیم، اما سابقه و تجربه مذاکره با آمریکایی‌ها به ما حکم می‌کند که نهایت دقت را به عمل آوریم.

آمریکا در این منازعه پیروز نخواهد بود

پزشکیان با تاکید بر اینکه جنگ هیچ‌گاه برای هیچ کسی منفعتی به همراه نداشته است، خاطرنشان کرد: آمریکا در این منازعه پیروز نخواهد بود و این کشورهای منطقه و جهان هستند که متحمل خسارات جدی خواهند شد و رژیم صهیونیستی تنها طرفی است که به دنبال تامین منافع خود در منطقه از قبال جنگ است.

رئیس جمهور با اشاره به بی‌اعتمادی مردم کشورمان به آمریکا به دلیل نقض عهد مکرر، حملات در حین مذاکرات و ترور مسئولان، تأکید کرد: با چنین شرایطی، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به روابط برادرانه با کشورهای دوست از جمله پاکستان، در مسیر مذاکره قرار گرفته، اما هدف اصلی ما صرفا تامین منافع ملت ایران با راهکارهای مقتضی و مناسب است.

اسرائیل منافع خود را در درگیری و اختلاف میان مسلمانان جستجو می‌کند

عاصم منیر، فرمانده ارتش جمهوری اسلامی پاکستان نیز در این دیدار با ابراز خوشحالی از پیش‌آمدن فرصت دیدار دوباره با رئیس جمهور کشورمان و با ابلاغ سلام‌های گرم و آرزوهای نیک نخست وزیر و رئیس جمهور کشورش به رئیس جمهور کشورمان، اظهار داشت: خوشبختانه روند مذاکرات به خوبی در حال پیش رفتن است.

فرمانده ارتش پاکستان با تمجید از دیدگاه‌های رئیس جمهور کشورمان افزود: اسرائیل منافع خود را در درگیری و اختلاف میان مسلمانان در منطقه جستجو می‌کند و با هر کس از جمله بنده که برای رفع درگیری‌ها تلاش می‌کنیم، دشمنی جدی دارد و تمایلی به برقراری ثبات و امنیت در منطقه ندارد.

عاصم منیر با تاکید بر اینکه صرفا به دنبال برقراری ثبات و جلوگیری از تداوم و تکرار جنگ و درگیری در منطقه است، اظهار امیدواری کرد که مذاکرات جاری هر چه سریع‌تر به نتیجه مطلوب برای ایران و همه کشورها و مسلمانان منطقه برسد.