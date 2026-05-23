۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۰

شهیدی: شهدا برگزیدگان خداوند هستند؛آثار شهادت در رفتار شهدا نمایان است

سنندج- مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان گفت: شهدا بندگان خاص و برگزیده خداوند هستند و معمولاً پیش ازشهادت نشانه‌ها و آثار معنوی این انتخاب الهی در رفتار و سکناتشان قابل مشاهده است.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی بعدازظهر شنبه در دیدار با خانواده شهید سهیل لطف‌یار که با حضور نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید استان و رئیس بنیاد شهید سنندج برگزار شد، اظهار کرد: خداوند متعال بندگان خاص خود را برای مقام والای شهادت انتخاب می‌کند و شهادت، انتخابی الهی است.

وی با اشاره به سخنان شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: شهدا پیش از رسیدن به مقام شهادت، نشانه‌ها و آثار این انتخاب الهی را در رفتار، منش و سکنات خود بروز می‌دهند و خانواده‌ها نیز معمولاً این تغییرات معنوی را احساس می‌کنند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان بیان کرد: شهدا با اخلاص، ایمان و خدمت صادقانه، مسیر قرب الهی را طی کرده و به جایگاهی والا دست پیدا می‌کنند.

وی در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، برای خانواده شهید سهیل لطف‌یار آرزوی صبر و سلامتی کرد.

