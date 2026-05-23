شهیدی: شهدا برگزیدگان خداوند هستند؛آثار شهادت در رفتار شهدا نمایان است

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهیدی بعدازظهر شنبه در دیدار با خانواده شهید سهیل لطف‌یار که با حضور نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید استان و رئیس بنیاد شهید سنندج برگزار شد، اظهار کرد: خداوند متعال بندگان خاص خود را برای مقام والای شهادت انتخاب می‌کند و شهادت، انتخابی الهی است.

وی با اشاره به سخنان شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: شهدا پیش از رسیدن به مقام شهادت، نشانه‌ها و آثار این انتخاب الهی را در رفتار، منش و سکنات خود بروز می‌دهند و خانواده‌ها نیز معمولاً این تغییرات معنوی را احساس می‌کنند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان بیان کرد: شهدا با اخلاص، ایمان و خدمت صادقانه، مسیر قرب الهی را طی کرده و به جایگاهی والا دست پیدا می‌کنند.

وی در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، برای خانواده شهید سهیل لطف‌یار آرزوی صبر و سلامتی کرد.