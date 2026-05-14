بقایی: شهدای کردستان پشتوانه قدرت کشور هستند 

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی در دیدار با خانواده شهید سهیل لطف یار از شهدای جنگ رمضان در سنندج اظهار داشت: شهدای جنگ رمضان در استان کردستان، پشتوانه محکمی برای اقتدار و قدرت کشور محسوب می‌شوند.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به ماهیت خصمانه دشمنان نظام تصریح کرد: ما با دشمنانی خبیث و شرور مواجه هستیم. این جنایات اولین بار نیست و همواره از سوی دشمنان علیه ملت ایران طراحی و اجرا شده است.

وی افزود: امروز خود را مدیون جانفشانی‌ها و ایثارگری‌های شهدا می‌دانیم و به صبر و بردباری و استقامت خانواده‌های معظم ایشان افتخار می‌کنیم.

بقایی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: شهدای ما چه نظامی و چه غیرنظامی، همگی مظلومانه در جنگ تحمیلی (جنگ رمضان) به شهادت رسیدند و یاد و خاطره آنان همواره گرامی داشته خواهد شد.

«شهسواری» مدیرکل بنیاد شهید کردستان نیز با اشاره به ابعاد شخصیتی و نحوه شهادت این شهید والامقام، گفت: شهید «سهیل لطف‌یار» در اوایل جنگ رمضان مورد هدف ترکش دشمن قرار گرفت و پس از تحمل جراحات وارده، به فیض شهادت نائل آمد.

گفتنی است؛ در این دیدار «علی اکبر ورمقانی» معاون سیاسی استانداری کردستان نیز حضور داشتند.